Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έφτασε στο Πεκίνο, όπου τον υποδέχθηκαν με κάθε επισημότητα και τη μεγαλοπρέπεια που εκτιμά ιδιαίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία της επίσκεψης, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανέθεσε την ηγεσία της κινεζικής αντιπροσωπείας υποδοχής στον αντιπρόεδρο της χώρας, Χαν Ζενγκ.

NOW: China's VICE PRESIDENT just came out to greet President Trump after 47 stepped off Air Force One in Beijing



Trump will soon be meeting President Xi in a blockbuster moment



Ο Χαν θεωρείται στενός συνεργάτης του Σι για διπλωματικές αποστολές και πέρυσι είχε παραστεί στην ορκωμοσία του Τραμπ. Είναι πρώην μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων της χώρας.

BREAKING: President Trump has STEPPED OFF Air Force One with Elon Musk in BEIJING, receiving an INCREDIBLY warm welcome from the Chinese



300 Chinese students waved American and Chinese flags, and 47 was presented with gifts



Στην υποδοχή παρευρέθηκαν επίσης ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα Ντέιβιντ Περντού, ο Κινέζος πρέσβης στις ΗΠΑ Σιε Φενγκ, καθώς και ο εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Μα Ζαοσού, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.



Τον Τραμπ υποδέχθηκαν ακόμη 300 Κινέζοι νέοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, παρατεταγμένοι κατά μήκος του διαδρόμου κρατώντας κινεζικές σημαίες, ενώ στην τελετή συμμετείχαν στρατιωτικό άγημα και στρατιωτική μπάντα.

Η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να έχουν διμερή συνάντηση αύριο, γύρω στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα (05:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), κατά την οποία θα συζητήσουν σειρά διμερών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων οι εμπορικές σχέσεις, η διακίνηση φαιντανύλης και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ να «ανοίξει» περισσότερο την κινεζική αγορά, ώστε αμερικανικές εταιρείες να μπορέσουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους.

Ποιοι συνοδεύουν τον Τραμπ

Μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ έφτασαν στο Πεκίνο και κορυφαίοι επιχειρηματικοί παράγοντες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής των Nvidia, Apple, Tesla και Boeing.

Ωστόσο, το συνολικό εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εντάθηκε.

Το 2025, το διμερές εμπόριο ανήλθε σε 414,7 δισ. δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά από το ιστορικό υψηλό των 690,4 δισ. δολαρίων που είχε καταγραφεί το 2022.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει ο Τραμπ είναι η ανισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο, καθώς οι ΗΠΑ αγόρασαν πέρυσι κινεζικά προϊόντα αξίας άνω των 200 δισ. δολαρίων περισσότερων από όσα εξήγαγαν στην Κίνα.

Μία από τις λύσεις που εξετάζει η Ουάσινγκτον είναι η αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την κινεζική αγορά, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει την απασχόληση και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των πιθανών κερδισμένων μιας συμφωνίας θεωρούνται οι Αμερικανοί παραγωγοί σόγιας και βοδινού κρέατος, καθώς και η Boeing.

Ωστόσο, όταν ΗΠΑ και Κίνα είχαν συνάψει εμπορική συμφωνία κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, το Πεκίνο δεν προχώρησε τελικά σε όλες τις αγορές που είχε υποσχεθεί. Το ερώτημα είναι αν η ιστορία θα επαναληφθεί.



Πηγή: skai.gr

