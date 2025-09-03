Θάνατος Μάθιου Πέρι: Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» δήλωσε ένοχη

Η έμπορος ναρκωτικών του Λος Άντζελες, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», Τζάσβιν Σάνγκα, παραδέχθηκε την ενοχή της για τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε το 2023 από υπερβολική δόση, και κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης έως 65 ετών.

Η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα, η οποία παραδέχθηκε ότι διαχειριζόταν έναν χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών στο Νορθ Χόλιγουντ και επρόκειτο να δικαστεί αυτόν τον μήνα, δήλωσε ένοχη για πέντε κακουργήματα που σχετίζονται με τον θάνατο του Πέρι από υπερβολική δόση το 2023.

Η Σάνγκα, που έχει διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Βρετανίας, κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης έως 65 ετών, με την απόφαση να αναμένεται στις 10 Δεκεμβρίου. Ήταν η τελευταία από τους πέντε κατηγορουμένους που επέλεξε να δηλώσει ένοχη αντί να προχωρήσει σε δίκη.

Οι τέσσερις συγκατηγορούμενοί της, δύο γιατροί, ο προσωπικός βοηθός του Πέρι και ένας ακόμη άνδρας που παραδέχθηκε ότι λειτούργησε ως μεσάζων στην πώληση της κεταμίνης στον ηθοποιό, αναμένεται επίσης να καταδικαστούν.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με την εισαγγελία τον περασμένο μήνα, η Σάνγκα παραδέχθηκε την ενοχή της για την κατηγορία που φορά στη διαχείριση χώρου σχετιζόμενου με ναρκωτικά, για τρεις κατηγορίες παράνομης διανομής κεταμίνης και για μία κατηγορία διανομής που οδήγησε σε θάνατο.

Οι ιατροδικαστές κατέληξαν ότι ο Πέρι πέθανε από οξεία τοξικότητα λόγω κεταμίνης, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που τον έκαναν να χάσει τις αισθήσεις του και να πνιγεί στο τζακούζι του στις 28 Οκτωβρίου 2023. Ήταν 54 ετών.

Ο Πέρι είχε παραδεχθεί δημόσια τη μακρόχρονη μάχη του με τον εθισμό σε ουσίες, ακόμη και σε περιόδους που βρισκόταν στο απόγειο της φήμης του, ενσαρκώνοντας τον σαρκαστικό αλλά γοητευτικό Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή κωμωδία του NBC «Friends» τη δεκαετία του 1990.





