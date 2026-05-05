Φωτογραφίες και μια συλλογή σεναρίων από τα «Friends» περιλαμβάνονται στα προσωπικά είδη από την περιουσία του Μάθιου Πέρι που οδηγούνται σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό του ίδρυμα, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη.

Τα καθαρά έσοδα από τη φιλανθρωπική δημοπρασία, που ξεκινά στις 5 Ιουνίου, θα «προωθήσουν την πιο σημαντική κληρονομιά του Μάθιου: την οικοδόμηση ενός μέλλοντος απαλλαγμένου από το στίγμα του εθισμού, όπου κάθε άτομο που αναζητά ανάρρωση θα έχει πρόσβαση στη φροντίδα, τους πόρους και την κοινότητα που χρειάζεται για να ευημερήσει», σύμφωνα με δήλωση του οίκου Heritage Auctions.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης η Υποτροφία του Ιδρύματος Μάθιου Πέρι στην Ιατρική των Εθισμών στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης (Massachusetts General Hospital), το Healing Appalachia (ένα μουσικό φεστιβάλ επικεντρωμένο στην απεξάρτηση) και επιχορηγήσεις για άλλες οργανώσεις πρώτης γραμμής.

Ο Πέρι, πέντε φορές υποψήφιος για βραβείο Emmy, πάλεψε με τους εθισμούς στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023 από τις επιπτώσεις της χρήσης κεταμίνης.

«Ο Μάθιου Πέρι ήταν κάποιος που οι άνθρωποι ένιωθαν ότι γνώριζαν πραγματικά. Μέσα από το έργο του και την ειλικρίνειά του, έχτισε μια σύνδεση με το κοινό σε όλο τον κόσμο που πήγαινε πολύ πέρα από την οθόνη», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Heritage Auctions, Joe Maddalena. «Αυτή η δημοπρασία συγκεντρώνει τα προσωπικά αντικείμενα και τα πάθη που διαμόρφωσαν τη ζωή του, προσφέροντας στους θαυμαστές έναν ουσιαστικό τρόπο να συνδεθούν με την ιστορία του.

Πιο σημαντικό είναι ότι επιτρέπει σε αυτή τη σύνδεση να παράγει πραγματικό καλό, υποστηρίζοντας το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι και συνεχίζοντας την αποστολή του να βοηθά άλλους που αντιμετωπίζουν τον εθισμό. Είναι ένας ισχυρός τρόπος για να ζήσει η κληρονομιά του και να φέρει τους ανθρώπους κοντά για την υποστήριξη ενός σκοπού που τον ενδιέφερε βαθιά».

Μεταξύ των αντικειμένων που σχετίζονται με τα Φιλαράκια και τίθενται σε δημοπρασία είναι μια συλλογή 26 σεναρίων για επεισόδια όπως το «The One With Ross’s Tan», το «The One Where Joey Speaks French» και το φινάλε της σειράς σε δύο μέρη, «The Last One».

Επίσης, δύο άλλα σενάρια υπογεγραμμένα από τους Πέρι, Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ και Ντέιβιντ Σουίμερ (δωρεά της Warner Bros.), ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο «The One With the Last Supper» με ένα γράμμα από την «Jenny» στο πίσω μέρος, καθώς και το αντίγραφο του εμβληματικού κίτρινου κάδρου από το ματάκι της πόρτας του διαμερίσματος της Μόνικα. Προς δημοπράτηση τίθεται επίσης το βραβείο SAG του Πέρι που του απονεμήθηκε το 1995 για την εξαιρετική ερμηνεία συνόλου σε τηλεοπτική κωμική σειρά, καθώς και έργα τέχνης από καλλιτέχνες όπως ο Banksy και ο Mel Bochner.

Η υποβολή προσφορών μέσω αντιπροσώπου (proxy bidding) για τη δημοπρασία της περιουσίας του Μάθιου Πέρι ανοίγει σήμερα, επιτρέποντας στους συλλέκτες να καταθέσουν προσφορές πριν ξεκινήσει η ζωντανή δημοπρασία. Τα αντικείμενα είναι διαθέσιμα για προεπισκόπηση αυτοπροσώπως στον εκθεσιακό χώρο του Heritage Auctions στο Μπέβερλι Χιλς από τις 18 έως τις 29 Μαΐου, πριν η δημοπρασία πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και δια ζώσης στο Ντάλας στις 5 Ιουνίου.

«Ο Μάθιου πίστευε ότι ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια και επιστήμη, όχι με στίγμα και σιωπή», δήλωσε η Lisa Kasteler Calio, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ιδρύματος Μάθιου Πέρι. «Αυτή η δημοπρασία τροφοδοτεί το έργο του ιδρύματος για την επέκταση της πρόσβασης σε φροντίδα βασισμένη σε τεκμήρια και την καταπολέμηση του στίγματος. Είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν χρειάζεται να παλέψει μόνος του με αυτή τη νόσο».

Πηγή: skai.gr

