Φωτογραφίες που ανέβασε ο Εθνικός Στρατού της Λιβύης (LNA) του οποίου ηγείται ο Χαλίφα Χαφτάρ, δείχνουν την κρισιμότητα της Διάσκεψης του Βερολίνου.

Οι φωτογραφίες στο πρώτο tweet του LNA που συνοδεύεται με το σχόλιο «Διπλωματική νίκη για τον λαό της Λιβύης σήμερα, Ευγενική παραχώρηση του γενικού διοικητή του Εθνικού Στρατού της Λιβύης Khalifa #Hafter και του φίλου μας # Γαλλία # Ρωσία # Αιγύπτου # UAE # Ιταλίας», δείχνει τις αγωνιώδεις προσπάθειες που κάνουν οι αντιπροσωπίες Ρωσίας και Αιγύπτου με την καγκελάριο Μέρκελ για να επέλθει συμβιβασμός στο Λιβυκό ζήτημα.

Just in case you can’t read between the lines.#Erdogan when home with a heavy heart.

And al-Sarraj is still confused his sultan left with out calling.#Berlin_Conference #BerlinConference #Libya #Egypt #France #UAE #italy pic.twitter.com/plA7RKA6Vr