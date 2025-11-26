Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι άνδρες του σκότωσαν πέντε παλαιστίνιους μαχητές που «πιθανόν» βγήκαν από υπόγεια σήραγγα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια ερευνών που διεξάγονταν από στρατιώτες στον τομέα (σ.σ. της Ράφας), εντοπίστηκαν και εξοντώθηκαν πέντε οπλισμένοι τρομοκράτες (...) Επρόκειτο πιθανόν για τρομοκράτες που βγήκαν από υπόγεια σήραγγα τρομοκρατικής οργάνωσης στην ανατολική Ράφα», σύμφωνα με ανακοινωθέν του στρατού.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, ως και 200 μαχητές της Χαμάς πιστεύεται πως είναι παγιδευμένοι σε υπόγειες σήραγγες στη Ράφα, σε τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου στο οποίο αναδιατάχθηκαν ισραηλινά στρατεύματα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς, υπό τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαλίλ αλ Χάγια, έθιξε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Κάιρο με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών Χασάν Ρασάντ, η χώρα του οποίου διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, την τύχη των μαχητών στη Ράφα με τους οποίους οι επικοινωνίες έχουν «διακοπεί», σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Χθες βράδυ εξάλλου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε άνδρα που πέρασε την «κίτρινη γραμμή» οροθεσίας της περιοχής όπου είναι ανεπτυγμένα ακόμη στοιχεία του στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμαχικό κίνημα, παρέδωσαν χθες στον Ερυθρό Σταυρό σορό που εκτιμάται πως ανήκε στον έναν από τους τρεις θανόντες ομήρους που απέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας. Το λείψανο κατόπιν παραδόθηκε στον ισραηλινό στρατό, που τον μετέφερε στο Ισραήλ προκειμένου να αναγνωριστεί στο ισραηλινό εθνικό ινστιτούτο ιατροδικαστικής.

Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς και σύμμαχοί της υποχρεούνται να παραδώσουν στο Ισραήλ τα πτώματα των τριών τελευταίων ομήρων που κρατούσαν στον θύλακο, δυο Ισραηλινών και Ταϊλανδού.

Η συμφωνία, που κλείστηκε υπό την πίεση των ΗΠΑ, επέτρεψε να αποκατασταθεί σχετική ηρεμία, αλλά δεν έχει τερματίσει τη βία, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, τουλάχιστον 339 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.