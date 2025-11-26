Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας αργά την Τρίτη, προκαλώντας πυρκαγιές, τραυματίζοντας 12 άτομα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια και οχήματα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

While EU and #Ukraine are trying to come up with a plan to end the war, the situation on the ground is far less than peaceful.

The sight of a few minutes ago in #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/eBQedTf3ij November 25, 2025

🔴 Russia is striking Zaporizhzhia again.



Local authorities report a hit to a residential building with fire spreading across several floors. pic.twitter.com/VBnwwZkCEe — UNITED24 Media (@United24media) November 25, 2025

Ο Ιβάν Φεντόροφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι η επίθεση κατέστρεψε καταστήματα, προκάλεσε ζημιές σε επτά πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και κατέστρεψε αυτοκίνητα. Είπε ότι 12 άνθρωποι νοσηλεύονται.

«Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε 12 τοποθεσίες», δήλωσε ο Φεντόροφ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. «Έχει αναπτυχθεί ο μέγιστος αριθμός μονάδων από τις Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, την εθνική αστυνομία και τις ιατρικές μας ομάδες».

⚡️ A rescuer in Zaporizhzhia pulled two cats out of a burning apartment and returned them to their owners.



Local authorities report a Russian strike damaged the residential building and set it on fire. pic.twitter.com/4dGFI6FufT — UNITED24 Media (@United24media) November 25, 2025

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες σε πολυώροφα κτίρια και κατεστραμμένα οχήματα στους δρόμους της πόλης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, γράφοντας στο Telegram, ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές τίθενται υπό έλεγχο και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

russians "negotiate" peace. my homecity, Zaporizhzhia, is being presented with a 28-point peace plan right now. many apartment buildings are on fire after being bombed. trust them never. pic.twitter.com/7QsZVaS8mV — maksym eristavi. (@maksymeristavi) November 25, 2025

Russians struck a residential building in Zaporizhzhia, regional governor Fedorov reported.

Reports say a fire broke out across several floors. pic.twitter.com/FB14znKgQS — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2025

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις εδάφους στην περιοχή Ζαπορίζια, αν και η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιοχής Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία, Γεβγκένι Μπελίτσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε υποδομές του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Ο Μπελίτσκι, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι το ρεύμα έχει διακοπεί σε 40.000 σπίτια σε πόλεις της περιοχής που ελέγχονται από τη Ρωσία.

