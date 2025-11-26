Λογαριασμός
«Κόλαση επί γης» στη Ζαπορίζια - Πυρκαγιές σε κτίρια, κατεστραμμένα οχήματα στους δρόμους, τρόμος και τραυματίες (Βίντεο)

Η Ρωσική μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αργά την Τρίτη, προκάλεσε πυρκαγιές, σοβαρές ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε 12 άτομα

Ζαπορίζια

Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας αργά την Τρίτη, προκαλώντας πυρκαγιές, τραυματίζοντας 12 άτομα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια και οχήματα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Ιβάν Φεντόροφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι η επίθεση κατέστρεψε καταστήματα, προκάλεσε ζημιές σε επτά πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και κατέστρεψε αυτοκίνητα. Είπε ότι 12 άνθρωποι νοσηλεύονται.

«Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε 12 τοποθεσίες», δήλωσε ο Φεντόροφ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. «Έχει αναπτυχθεί ο μέγιστος αριθμός μονάδων από τις Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, την εθνική αστυνομία και τις ιατρικές μας ομάδες».

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες σε πολυώροφα κτίρια και κατεστραμμένα οχήματα στους δρόμους της πόλης.

Ζαπορίζια, Ουκρανία

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, γράφοντας στο Telegram, ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές τίθενται υπό έλεγχο και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις εδάφους στην περιοχή Ζαπορίζια, αν και η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιοχής Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία, Γεβγκένι Μπελίτσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε υποδομές του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Ο Μπελίτσκι, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι το ρεύμα έχει διακοπεί σε 40.000 σπίτια σε πόλεις της περιοχής που ελέγχονται από τη Ρωσία.

