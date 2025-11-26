Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος αξιωματούχου της αϊτινής κυβέρνησης κατηγορώντας τον πως υποστηρίζει συμμορίες κι εμποδίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται εναντίον των εγκληματικών οργανώσεων, χωρίς να τον κατονομάσει.

Ανακοίνωση της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρει πως «λαμβάνονται μέτρα για να επιβληθούν περιορισμοί ως προς τη θεώρηση διαβατηρίου σε αϊτινό κυβερνητικό λειτουργό επειδή υποστηρίζει συμμορίες και άλλες εγκληματικές οργανώσεις και παρακωλύει τον αγώνα της αϊτινής κυβέρνησης εναντίον των τρομοκρατικών συμμοριών».

Δυο αϊτινές συμμορίες, η Viv Ansanm και η Gran Grif, προστέθηκαν τον Μάιο του 2025 στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» που καταρτίζει η Ουάσιγκτον.

Ο αξιωματούχος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι ο Φριτς Αλφόνς Ζαν, μέλος του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης (ΠΣΜ), σύμφωνα με πηγή στο περιβάλλον του με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Άλλοτε διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αϊτής και ως πρότινος πρόεδρος του ΠΣΜ, ο ενδιαφερόμενος χαρακτήρισε χθες Τρίτη «μασκαράτα» τις κατηγορίες των ΗΠΑ, χωρίς να επιβεβαιώσει πως πράγματι είναι ο στόχος των κυρώσεων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην οποία διένειμε γραπτό δελτίο Τύπου.

Στο κείμενο αυτό, ο Φριτς Αλφόνς Ζαν αναφέρει πως μέλη του ΠΣΜ έγιναν αποδέκτες μηνυμάτων «από ξένες διπλωματικές αποστολές» που περιείχαν «απειλές επιβολής κυρώσεων σε βάρος των ίδιων και των οικογενειών τους, στην περίπτωση που επέμεναν να επιδιώκουν να απαλλάξουν από τα καθήκοντά του τον πρωθυπουργό Αλίξ Ντιντιέ Φιλς Εμέ».

Πρόσθεσε πως μέλη του ΠΣΜ θέλουν να παυθεί ο πρωθυπουργός διότι η κυβέρνησή του δεν καταφέρνει να αποκαταστήσει την ασφάλεια.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, μαστίζεται εδώ και χρόνια από τη βία συμμοριών, που διαπράττουν φόνους, βιασμούς, λεηλασίες και απαγωγές για λύτρα, με φόντο πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική και ασφαλείας.

Η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο από το 2024, όταν οι συμμορίες ενέτειναν τη δράση τους οδηγώντας στην παραίτηση του de facto πρωθυπουργού την εποχή Αριέλ Ανρί. Η χώρα, όπου έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016, κυβερνάται έκτοτε από το ΠΣΜ, που όμως δεν καταφέρνει να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο.

Η πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς εκτιμάται πως ελέγχεται κατά το 90% από συμμορίες.

«Ακόμη κι αν το να επιμένω στην καλή διακυβέρνηση και να αγωνίζομαι εναντίον της διαιώνισης χαοτικού συστήματος που βασίζεται στην κατάληψη του κράτους είναι έγκλημα για το οποίο πρέπει να πληρώσω, θα συνεχίσω παρ’ όλ’ αυτά σε αυτόν τον δρόμο», επέμεινε ο κ. Ζαν στην ανακοίνωση που διένειμε στον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.