Τουλάχιστον 44 πολίτες σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε νέα επίθεση τζιχαντιστών στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νίγηρα, χώρας που κυβερνά στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία υποσχόμενη να αποκαταστήσει την ασφάλεια.

Κηρύχθηκε εθνικό πένθος 72 ωρών.

Το αχανές κράτος του Σαχέλ είναι για πάνω από μια δεκαετία εστία δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος σε νοτιοδυτικές περιοχές, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, καθώς και των οργανώσεων Μπόκο Χαράμ και ΙΚΔΑ —η τελευταία γεννήθηκε όταν διασπάστηκε η προηγούμενη— σε νοτιοανατολικές περιοχές, κοντά στα σύνορα με τη Νιγηρία.

Χθες «το χωριό Φαμπιτά, στην αγροτική κοινότητα Κοκορού, έγινε στόχος βάρβαρης επίθεσης από τρομοκράτες του ΙΚΣ» (Ισλαμικού Κράτους στη Σαχάρα), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση Télé Sahel.

«Περί τις 14:00, ενώ οι πιστοί μουσουλμάνοι ολοκλήρωναν την προσευχή της Παρασκευής, οι βαριά οπλισμένοι τρομοκράτες αυτοί περικύκλωσαν το τζαμί για να διαπράξουν σφαγή σπάνιας απανθρωπιάς», σύμφωνα με το κείμενο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι δράστες «πυρπόλησαν την αγορά και σπίτια κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους».

«Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων είναι 44 μάρτυρες, όλοι πολίτες, (και άλλοι) 13 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων 4 σοβαρά, στους οποίους προσφέρεται περίθαλψη».

Το υπουργείο Εσωτερικών πρόσθεσε πως αποφασίστηκε να κηρυχθεί εθνικό πένθος για 72 ώρες, από σήμερα ως τη Δευτέρα.

«Αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα, οι δράστες, οι συνεργοί, οι ηθικοί αυτουργοί, θα καταδιωχθούν και θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών για να λογοδοτήσουν», διαβεβαίωσε.

Το Φαμπιτά βρίσκεται στην επαρχία Τερά, στον νομό Τιλαμπερί, στη λεγόμενη ζώνη των «τριεθνών συνόρων» (του Νίγηρα, του Μαλί και της Μπουρκίνα Φάσο). Πρόκειται για ορμητήριο τζιχαντιστών που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα, είτε στο Ισλαμικό Κράτος.

Στον νομό Τιλαμπερί, πελώρια περίκλειστη έκταση, ξεσπούν συχνά μάχες ανάμεσα σε στρατιωτικούς που συμμετέχουν στην επιχείρηση Νιγιά και τζιχαντιστές.

Οι κοινότητες που ζουν εκεί (των φυλών Τζερμά, Τουαρέγκ, Πελ ή αλλιώς Φουλάνι) μετατρέπονται συχνά σε στόχους και θύματα ωμοτήτων των τζιχαντιστών. Έχουν υπάρξει επανειλημμένοι εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί.

Η επαρχία Τερά εξάλλου είναι υποχρεωτικά μέρος του δρομολογίου χιλιάδων φορτηγών με εμπορεύματα που μεταφέρονται προς τον Νίγηρα από το λιμάνι της Λομέ, στο Τόγκο, μέσω της βόρειας Μπουρκίνα Φάσο, για τον ανεφοδιασμό του περίκλειστου κράτους μεγάλο μέρος του οποίου καλύπτεται από έρημο.

Τον Δεκέμβριο, 21 πολίτες δολοφονήθηκαν σε έφοδο εναντίον οχηματοπομπής με εμπορεύματα εκεί.

Τον Νίγηρα κυβερνά στρατιωτικό καθεστώς που κατέλαβε την εξουσία με το πραξικόπημα της 26ης Ιουλίου 2023, όταν ανατράπηκε ο εκλεγμένος πρόεδρος Μοαμέντ Μπαζούμ και τέθηκε υπό κράτηση. Η χούντα υποσχέθηκε πως θα αποκαθιστούσε την ασφάλεια.

Μολαταύτα, οι επιθέσεις συνεχίζονται: από τον Ιούλιο του 2023, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.400 άνθρωποι στη χώρα, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΜΚΟ ACLED, η οποία καταμετρά τα θύματα των ένοπλων συρράξεων σε διεθνές επίπεδο.

Όπως και οι γείτονές του, το Μαλί και η Μπουρκίνα Φάσο, ο Νίγηρας ζει στους ρυθμούς της δράσης των τζιχαντιστών για πάνω από μια δεκαετία.

Αφού γύρισαν την πλάτη στη Γαλλία και τερμάτισαν τις συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με την άλλοτε αποικιοκρατική δύναμη, οι τρεις χώρες του Σαχέλ που κυβερνούν στρατιωτικά καθεστώτα συμμάχησαν, αναγγέλλοντας τη δημιουργία συνομοσπονδίας που βάφτισαν Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ).

Δύναμη 5.000 στρατιωτικών του Νίγηρα και των δυο συμμάχων του, της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί, αναμένεται προσεχώς να αναλάβει δράση εναντίον των τζιχαντιστών· έχουν ήδη διεξαχθεί κοινές επιχειρήσεις.

