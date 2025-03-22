Το περουβιανό κοινοβούλιο απάλλαξε από τα καθήκοντά του χθες Παρασκευή τον υπουργό Εσωτερικών Χουάν Χοσέ Σαντιβάνιες, ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης, υπό εντεινόμενη πίεση εξαιτίας της έλλειψης αποτελεσμάτων στον αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Με 79 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 20 αποχές, το Κογκρέσο κίνησε διαδικασία απομάκρυνσης του υπουργού από τον θώκο του εξαιτίας της «πολιτικής υπευθυνότητάς του και της ανικανότητάς του να αντιμετωπίσει το κύμα ανασφάλειας με το οποίο είναι αντιμέτωπη η χώρα», σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε από την ολομέλεια.

Απαιτούνταν 66 ψήφοι για να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του.

Πρόκειται για οδυνηρό για την κυβέρνηση επίλογο μιας εξαιρετικά τεταμένης εβδομάδας, που άρχισε την Κυριακή, με τη δολοφονία γνωστού τραγουδιστή της κούμπια, του Πάουλ Φλόρες. Το συγκρότημά του, ονόματι Armonía 10, είχε αρνηθεί να πληρώσει για «προστασία» κακοποιούς παρότι είχε δεχτεί απειλές θανάτου.

Μετά τον φόνο αυτόν, η κυβέρνηση του Περού υπό την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα για έναν μήνα, μέτρο που επιτρέπει την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων για να υποστηρίξουν την αστυνομία στις επιχειρήσεις της εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Η ψηφοφορία διεξήχθη μερικές ώρες μετά την πορεία διαμαρτυρίας στη Λίμα κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι απαίτησαν η κυβέρνηση να τερματίσει τις εκβιάσεις και τους φόνους.

Μέσα στους τρεις πρώτους μήνες της χρονιάς, έχουν καταγραφτεί 459 δολοφονίες στο Περού που συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Κατά δημοσιεύματα του περουβιανού Τύπου, αυτός είναι ο πιο βαρύς απολογισμός που καταγράφτηκε ποτέ τις τελευταίες δυο δεκαετίες τουλάχιστον.

Η πρόεδρος Μπολουάρτε έχει στη διάθεσή της 72 ώρες για να ονομάσει τον διάδοχό του. Ο κ. Σαντιβάνιες βρισκόταν στη θέση 10 μήνες.

Ο απερχόμενος υπουργός, δικηγόρος 47 ετών, επικρινόταν για την εχθρότητά του έναντι της εισαγγελίας, οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Τύπου συλλήβδην.

Βρισκόταν εξάλλου στην καρδιά έρευνας της εισαγγελίας για φερόμενη κατάχρηση εξουσίας, υπόθεση συνδεόμενη με το σκάνδαλο των αδήλωτων πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων της προέδρου, το λεγόμενο Rolex-gate.

Το Περού, όπου αναμένεται να διεξαχθούν εκλογές τον Απρίλιο του 2026, ζει σε ατμόσφαιρα εντεινόμενης ανασφάλειας, ειδικά από τα μέσα του 2024, όταν εκτελέστηκαν από κακοποιούς τουλάχιστον πέντε οδηγοί που δεν υπέκυψαν στους εκβιασμούς τους να πληρώσουν προστασία.

Σύμφωνα με τις αρχές, το οργανωμένο έγκλημα άλλαξε εντελώς πρόσωπο τα τελευταία χρόνια στο Περού, εξαιτίας ιδίως της μεταναστευτικής κρίσης στη Βενεζουέλα, της παρουσίας διακρατικής συμμορίας, της Tren de Aragua, που αρχικά σχηματίστηκε στη χώρα αυτή, καθώς και της μεγάλης αύξησης του λαθρεμπορίου όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

