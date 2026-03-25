Σε δήλωσή του, η οποία δημοσιεύθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου του Ιράν, αντισυνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγάρι, απευθύνθηκε στις ΗΠΑ, απαντώντας στις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία, λέγοντας: «Έχει φτάσει το επίπεδο των εσωτερικών σας συγκρούσεων στο σημείο να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;».

Και συνέχισε: «Μην αποκαλείτε την αποτυχία σας συμφωνία».

Σύμφωνα με το Fars, ο Ζολφαγάρι είπε ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προηγούμενες τιμές του πετρελαίου ή επιστροφή στην προηγούμενη τάξη «μέχρι να εκπληρωθεί η θέλησή μας».

«Αυτό θα δημιουργηθεί, όταν η σκέψη της ανάληψης δράσης κατά του ιρανικού έθνους, σβηστεί εντελώς από τα βρώμικα μυαλά σας», είπε σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, για να καταλήξει:

«Τα πρώτα και τελευταία μας λόγια από την πρώτη μέρα ήταν, είναι και θα είναι: Κανείς σαν εμάς δεν θα τα πάει καλά με κάποιον σαν εσάς. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ».

Πηγή: skai.gr

