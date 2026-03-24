Ο διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ, μαζί με το επιτελείο του, έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, μαζί με ταξιαρχία πεζικού που αριθμεί αρκετές χιλιάδες στρατιώτες, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Ραβίντ.

🚨A U.S. official told me the Command element of the 82nd airborne division has been directed by the Pentagon to deploy to the Middle East together with an infantry brigade consisting of several thousand troops

🚨This is another significant troops reinforcement in the region… March 24, 2026

Η κίνηση αυτή αποτελεί νέα σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, εν μέσω σεναρίων για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Παράλληλα, καιι η Wall Street Journal μεταδίδει ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 3.000 στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του αμερικανικού στρατού στη Μέση Ανατολή, για την υποστήριξη επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ενώ σχετική γραπτή εντολή αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Πηγές στη WSJ διευκρίνισαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Ωστόσο, η αποστολή της 82ης Αερομεταφερόμενης ανοίγει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια σειρά από στρατηγικές επιλογές.

Η εφημερίδα New York Times μετέδωσε πρώτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας για επιχειρήσεις στο Ιράν.

Την είδηση μεταδίδει και το ειδησεογραφικό πρακτρείο Reuters. Ειδικότερα, δύο πηγές ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο αναμένεται να αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη μαζική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει παράλληλα συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν διευκρίνισαν σε ποια χώρα της Μέσης Ανατολής θα σταλούν τα στρατεύματα ούτε πότε θα φτάσουν στην περιοχή, σημειώνει το Reuters.

Την ίδια ώρα, το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας το Ισραήλ, καθώς και το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία, ενώ αξιωματούχοι στην Τεχεράνη εκφράζουν ανησυχίες ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός ενδέχεται να αποτελούν παγίδα.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων σημειώνεται μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αναβάλουν για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές και ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές, μετά από «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

