Το σχέδιο των 15 σημείων του Τραμπ - Τι απαιτούν οι ΗΠΑ, τι παίρνει το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαβιβάσει στο Ιράν το σχέδιο των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times αλλά και πηγή του πρακτορείου Reuters, γεγονός που αντανακλά την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να βρει διέξοδο στη σύγκρουση, καθώς αντιμετωπίζει τις οικονομικές της επιπτώσεις.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό το σχέδιο, που παραδόθηκε μέσω Πακιστάν, έχει κοινοποιηθεί στους Ιρανούς αξιωματούχους, ούτε αν η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να το αποδεχθεί ως βάση για διαπραγματεύσεις. Επίσης, παραμένει ασαφές αν το Ισραήλ, το οποίο βομβαρδίζει το Ιράν μαζί με τις ΗΠΑ, συμφωνεί με την πρόταση.

Ωστόσο, η διαβίβαση του σχεδίου δείχνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα και έχει εμπλέξει αρκετές ακόμη χώρες.

Οι όροι του σχεδίου, όπως τους μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, φαίνεται να καλύπτουν το σύνολο των πολεμικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ωστόσο, το Channel 12 επισημαίνει ότι το Ισραήλ ανησυχεί πως ο Τραμπ και η ομάδα του επιδιώκουν να προχωρήσουν γρήγορα σε μια «συμφωνία-πλαίσιο» ή «συμφωνία επί της αρχής» με το Ιράν, αντί να επιμείνουν στην πλήρη ικανοποίηση των συγκεκριμένων όρων ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, οι κορυφαίοι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, έχουν διαμορφώσει μια διαδικασία που προβλέπει «την κήρυξη περιόδου εκεχειρίας διάρκειας ενός μήνα, κατά την οποία οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν μια συμφωνία 15 σημείων», κατά το πρότυπο προηγούμενων συμφωνιών που είχε μεσολαβήσει η κυβέρνηση Τραμπ με τη Χαμάς στη Γάζα και με τον Λίβανο.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία σε πολλά σημεία για μια πιθανή συμφωνία, στο πλαίσιο έμμεσων διαπραγματεύσεων με βασικό παράγοντα στο Ιράν.

«Το σενάριο μιας ταχείας και ασαφούς συμφωνίας επί της αρχής προκαλεί έντονη ανησυχία στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ», αναφέρεται στο δημοσίευμα, καθώς ενέχει τον κίνδυνο το Ιράν να βγει ουσιαστικά ενισχυμένο, με τη σύγκρουση να τερματίζεται πριν συμφωνηθούν οι ακριβείς όροι.

Το δημοσίευμα παραθέτει 14 από τα 15 αιτήματα και ανταλλάγματα που έχουν διαβιβάσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, επικαλούμενο δυτική πηγή:

Απαιτήσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν:

Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες. Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος. Το Ιράν πρέπει να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) το απόθεμα περίπου 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, σε χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ, το Ισφαχάν και το Φορντό πρέπει να διαλυθούν. Ο IAEA πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και εποπτεία εντός του Ιράν. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει το περιφερειακό του δόγμα στήριξης «αντιπροσώπων» (proxy). Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, καθοδήγηση και εξοπλισμό των περιφερειακών του συμμάχων/ένοπλων ομάδων. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και να λειτουργεί ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος. Το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα πρέπει να περιοριστεί τόσο ως προς την εμβέλεια όσο και ως προς την ποσότητα, με συγκεκριμένα όρια που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οποιαδήποτε μελλοντική χρήση πυραύλων θα περιορίζεται αποκλειστικά σε σκοπούς αυτοάμυνας.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα λάβει:

Πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα. Στήριξη από τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Κατάργηση του μηχανισμού “snapback”, που επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.





Πηγή: skai.gr

