Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν οδήγησε στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, προκαλώντας κατακόρυφη άνοδο των τιμών και σοβαρές ελλείψεις.

Οι ασιατικές χώρες επηρεάζονται περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, καθώς το 90% των καυσίμων που περνούν από το στενό προορίζεται για αυτές, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις τους να λάβουν ακραία μέτρα εξοικονόμησης.

Από τις Φιλιππίνες μέχρι την Ινδία, οι πολίτες αντιμετωπίζουν δραματική μείωση εισοδημάτων, δελτίο στα καύσιμα, κλείσιμο επιχειρήσεων (όπως εστιατόρια και εργοστάσια) και υποχρεωτική τηλεεργασία ή αργίες.

Το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει κλυδωνισμούς σε όλο τον κόσμο.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί και τα χρηματιστήρια κλονίζονται, καθώς ο κόσμος περιμένει να δει πότε το Ιράν θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού -από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αναμφισβήτητα, πουθενά δεν έχει γίνει αυτό πιο αισθητό από ό,τι στην Ασία: σχεδόν το 90% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που διέρχεται από το στενό προορίζεται για ασιατικές χώρες.

Και η πίεση είναι ήδη εμφανής. Οι κυβερνήσεις έχουν δώσει εντολή στους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι, μείωσαν την εβδομάδα εργασίας, κήρυξαν εθνικές αργίες και έκλεισαν νωρίτερα τα πανεπιστήμια προκειμένου να εξοικονομήσουν αποθέματα.

Ακόμη και η Κίνα -η οποία θεωρείται ότι διαθέτει αποθέματα που ισοδυναμούν με εισαγωγές τριών μηνών- προβαίνει σε προσαρμογές, περιορίζοντας μια αύξηση στην τιμή των καυσίμων καθώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν άλμα 20% στην τιμή.

Ο πόλεμος μπορεί να βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά -αλλά άνθρωποι σε όλη την Ασία περιγράφουν στο BBC τον πολύ πραγματικό, καθημερινό αντίκτυπο που έχει στις ζωές τους.

Την Τρίτη, οι Φιλιππίνες κήρυξαν κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης υπό το πρίσμα της σύγκρουσης και του «προκύπτοντος επικείμενου κινδύνου για τη διαθεσιμότητα και τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας».

Ο αντίκτυπος ενός πολέμου σε απόσταση μεγαλύτερη των 7.000 χλμ. είναι έντονος -με τους οδηγούς των «jeepney» (παραδοσιακά λεωφορεία) της χώρας να συγκαταλέγονται στους πληγέντες.

Ο Carlos Bragal Jr είδε το ημερομίσθιό του να πέφτει από τα 1.000-1.200 πέσος (49 με 59 ευρώ) για μια 12ωρη βάρδια, σε μόλις 200 έως 500 πέσος.

Οδηγοί όπως αυτός αντιμετώπιζαν ήδη σωρεία προβλημάτων -συμπεριλαμβανομένου του φόρου κατανάλωσης και μιας ανασταλείσας αύξησης των κομίστρων- αλλά οι πρόσφατες στα ύψη τιμές σημαίνουν τώρα ότι ορισμένοι συνάδελφοί του δεν κερδίζουν τίποτα.

«Έστειλα τις κόρες μου στο σχολείο χάρη σε αυτή τη δουλειά -η μία μόλις αποφοίτησε και η άλλη είναι τελειόφοιτη», είπε ο Carlos, προσθέτοντας: «Είχαμε μια καλή ζωή. Αλλά τώρα, δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί τις επόμενες εβδομάδες. Αν αυτό συνεχιστεί, σίγουρα θα εξοντώσει εμάς και τις οικογένειές μας».

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι οδηγοί jeepney που φοβούνται για το μέλλον. Οι ψαράδες και οι αγρότες παλεύουν επίσης με το υψηλό κόστος των καυσίμων. Αρκετοί καλλιεργητές λαχανικών στο Bulacan έχουν ήδη αναγκαστεί να σταματήσουν τη φύτευση.

Η κυβέρνηση αναγνώρισε το πρόβλημα, παρεμβαίνοντας με την προσφορά χρηματικής βοήθειας. Όμως ο Carlos και άλλοι δεν έχουν εντυπωσιαστεί.

«Η επιδότηση καυσίμων από την κυβέρνηση δεν είναι αρκετή. Φτάνει για οδήγηση δύο ημερών. Τι γίνεται μετά από δύο ημέρες; Η κατάστασή μας τώρα είναι χειρότερη από ό,τι κατά τη διάρκεια της πανδημίας», δήλωσε ο Carlos.

Σε σχεδόν δύο δεκαετίες ως παρουσιάστρια ειδήσεων, η Sirima Songklin σπάνια έχει εμφανιστεί χωρίς κοστούμι.

Αλλά νωρίτερα αυτό το μήνα, εκείνη και οι συνάδελφοί της παρουσιαστές στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Thai PBS αφαίρεσαν τα σακάκια τους στον αέρα για να προωθήσουν ένα μήνυμα: εξοικονομήστε ενέργεια ντυμένοι κατάλληλα για τη ζέστη εν μέσω κρίσης καυσίμων.

«Η αφαίρεση του σακακιού δεν είναι η συνολική λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά αυτό που κάναμε είναι για να δείξουμε ότι δεν αγνοούμε τι συμβαίνει. Δίναμε το παράδειγμα», δήλωσε η Sirima στο BBC Thai. «Είναι απίστευτο ότι κάτι τόσο μικρό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τον ξεκάθαρο αντίκτυπο της τρέχουσας σύγκρουσης [στη Μέση Ανατολή] σε εμάς».

Μάλιστα, η εντολή για αφαίρεση των σακακιών είναι μία από μια σειρά κυβερνητικών οδηγιών από τότε που έκλεισε το στενό. Ζητήθηκε επίσης από τους πολίτες στην Ταϊλάνδη να διατηρούν τον κλιματισμό στους 26-27°C, ενώ σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες δόθηκε εντολή για τηλεεργασία. Οι αρχές, ωστόσο, έσπευσαν επίσης να δηλώσουν ότι η Ταϊλάνδη θα έχει αρκετή ενέργεια μελλοντικά.

Σρι Λάνκα

Η ειρωνεία της τρέχουσας κρίσης δεν διαφεύγει από τον Dimuthu, ο οποίος ζει στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, Κολόμπο.

«Την προηγούμενη φορά, η χώρα δεν είχε χρήματα για να αγοράσει καύσιμα. Τώρα, η χώρα έχει χρήματα, αλλά δεν υπάρχουν καύσιμα για να αγοράσουμε εμείς».

Η Σρι Λάνκα μόλις εξήλθε από μια οικονομική κρίση η οποία, το 2022, την είδε να ξεμένει από συναλλαγματικά αποθέματα και να αδυνατεί να εισάγει είδη πρώτης ανάγκης και να αγοράσει αρκετά καύσιμα. Τώρα έχει επανέλθει σε μια πιο σταθερή πορεία. Αλλά έχοντας επίγνωση των κινδύνων, θέσπισε μια σειρά μέτρων λιτότητας -συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης της Τετάρτης ως δημόσιας αργίας και της επιβολής δελτίου στα καύσιμα.

Όμως οι μεγάλες ουρές στις αντλίες για να πάρει κανείς το μερίδιο που του αναλογεί έχουν τις δικές τους παράπλευρες συνέπειες.

«Δεν πήγα στη δουλειά σήμερα», λέει ο Nimal, χειριστής χλοοκοπτικής μηχανής από το Κολόμπο. «Καλύπτουμε τις καθημερινές μας ανάγκες με μεγάλη δυσκολία. Εξαιτίας [των ουρών]... δεν έχω καν χρόνο να πάω στη δουλειά. Μέχρι να επιστρέψω στη δουλειά αφού πάρω καύσιμα, κάποιος άλλος μπορεί να βρίσκεται εκεί ως αντικαταστάτης μου».

Μιανμάρ

Στη Μιανμάρ -που μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο από τον Μάιο του 2021- οι υποστηριζόμενες από τον στρατό αρχές έχουν θεσπίσει πολιτική εναλλάξ ημερών για τα ιδιωτικά οχήματα, στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν καύσιμα.

Για τον Ko Htet -όχι το πραγματικό του όνομα- ο αντίκτυπος δεν είναι τόσο στην εργασιακή του ζωή, όσο στην κοινωνική.

«Συνήθως συναντιέμαι με τους φίλους μου εβδομαδιαίως και μηνιαίως», λέει ο τραπεζικός υπάλληλος, ο οποίος μετακινείται στη δουλειά με τη δημόσια συγκοινωνία. «Αυτή τη στιγμή, πρέπει να συζητήσουμε αν θα συναντηθούμε σε ζυγές ή μονές ημέρες, διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να έρθουν».

Φοβάται επίσης ότι μια νέα μαύρη αγορά καυσίμων μπορεί να εμφανιστεί τους επόμενους μήνες -προσθέτοντας ανησυχίες για τις αυξανόμενες τιμές των βασικών αγαθών.

Η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου έχει επηρεαστεί βαθιά από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου.

Η ινδική κοινότητα των 10 εκατομμυρίων στον Κόλπο αντιμετωπίζει τις άμεσες συνέπειες του πολέμου, αλλά στην πατρίδα οι επιπτώσεις των ελλείψεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο γίνονται αισθητές τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις.

Στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ, η έλλειψη αερίου αντί για πετρέλαιο οδήγησε τη βιομηχανία κεραμικών της περιοχής σε κλείσιμο για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα. Χωρίς να διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση με το Ιράν, οι 400.000 άνθρωποι που απασχολούνται στον κλάδο έχουν μείνει μετέωροι.

«Θα πεινάσω αν συνεχίσω να μένω εδώ χωρίς δουλειά», είπε ο Sachin Parashar, ένας μετανάστης εργάτης, σε τοπικό ειδησεογραφικό κανάλι. Κάποιοι που παρέμειναν αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα. «Ο εργοδότης μου πρόσφερε τροφή και στέγη, αλλά δεν ξέρω τι θα συμβεί αν το κλείσιμο συνεχιστεί επ' αόριστον», λέει ο Bhumi Kumar, ένας άλλος εργάτης σε εργοστάσιο παραγωγής πλακιδίων.

Η Ινδία έχει πληγεί σκληρά από το κλείσιμο των στενών. Περίπου το 60% του υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) εισάγεται και περίπου το 90% αυτών των αποστολών διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Και δεν είναι μόνο τα εργοστάσια που δυσκολεύονται. Στο Μουμπάι -μια πόλη άνω των 22 εκατομμυρίων κατοίκων- έως και το ένα πέμπτο όλων των ξενοδοχείων και εστιατορίων έκλεισαν πλήρως ή εν μέρει τις πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου. Είδη που απαιτούν περισσότερο χρόνο μαγειρέματος απουσιάζουν από τα μενού. Μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί σε όλη τη χώρα, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να προμηθευτούν φιάλες αερίου, την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να κατευνάσει τους φόβους για ελλείψεις.

«Η κατάσταση [στα εστιατόρια] είναι απελπιστική. Το αέριο μαγειρέματος απλώς δεν είναι διαθέσιμο», δήλωσε στο BBC ο Manpreet Singh από την Εθνική Ένωση Εστιατορίων της Ινδίας, η οποία εκπροσωπεί περίπου 500.000 εστιατόρια.

