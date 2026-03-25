Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκανε δεκτή την παραίτηση του υφυπουργού δικαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και της Τζούζι Μπαρτολότσι, υπεύθυνης του ιδιαίτερου γραφείου του υπουργού δικαιοσύνης.

Οι δυο παραιτήσεις θεωρούνται έμμεση συνέπεια της αρνητικής έκβασης του δημοψηφίσματος για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και, σύμφωνα με πληροφορίες, απαιτήθηκαν από την Μελόνι.

Ο Ντελμάστρο παραιτήθηκε λόγω του ότι, όπως αποκαλύφθηκε, στο παρελθόν ειχε ανοίξει εστιατόριο με την κόρη αχυρανθρώπου της μαφίας. Η δε Μπαρτολότσι, κατά την διάρκεια της εκστρατείας για το δημοψήφισμα, είχε παρομοιάσει τους δικαστές με "εκτελεστικά αποσπάσματα".

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, "ευχήθηκε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Μπαρτολότσι και του Ντελμάστρο και η υπουργός τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ". Πρόκειται για πολιτικό η οποία παραπέμφθηκε σε δίκη για πλαστό ισολογισμό ιδιωτικής της επιχείρησης και ερευνάται για υπόθεση που αφορά απάτη σε βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Προς το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιταλίδα υπουργός τουρισμού δεν φέρεται διατεθειμένη να ακολουθήσει την σύσταση της Μελόνι. Τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, τέλος, έχουν ζητήσει και την παραίτηση του υπουργού δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την απόρριψη της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης από τους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.