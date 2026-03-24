«Έχουμε τρομερή επιτυχία στον πόλεμο του Ιράν» δήλωσε χαρακτηριστικά σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump), ο οποίος σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις συνομιλίες με την Τεχεράνη για πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Μιλάμε με τους σωστούς ανθρώπους, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι αλλαγή καθεστώτος. Τώρα είναι μια νέα ομάδα, ας δούμε πως θα εξελιχθούν. Το Ιράν δεν έχει πλέον ηγέτες, αρχίζει να λογικεύεται», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ πλέον «κυκλοφορούν ελεύθερα πάνω από την Τεχεράνη».

«Το Ιράν μας έδωσε ένα τεράστιο έπαθλο που αξίζει πολλά χρήματα. Ένα σημαντικό δώρο, που έχει να κάνει με το Στενό του Ορμούζ».

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης την συμπεριφορά των συμμαχικών χωρών του Κόλπου (ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ), λέγοντας ότι ήταν «εξαιρετικές».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Σχετικά με το shutdown και την αποχώρηση των υπαλλήλων ασφαλείας στα αεροδρόμια, ο Τραμπ τόνισε ότι θα εξετάσει «σοβαρά» για μια πιθανή συμφωνία μέσα από τη Γερουσία, τονίζοντας ότι οι νομοθέτες βρίσκονται αρκετά κοντά στο να το πετύχουν.

Πηγή: skai.gr

