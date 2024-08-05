Μπαγκλαντές: Τουλάχισον 20 νεκροί σε νέα βίαια επεισόδια στην Ντάκα

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν σήμερα στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα, εν μέσω της πολιτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και μετά την παραίτηση σήμερα της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα.

Νωρίτερα σήμερα, η πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα παραιτήθηκε και εγκατέλειψε με αυτοκίνητο το πρωθυπουργικό μέγαρο, επιβιβάσθηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο το οποίο τη μετέφερε στην Ινδία.

Το CNN-News18 μετέδωσε ότι η τέως πρωθυπουργός προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην πόλη Αγκαρτάλα της βορειοανατολικής Ινδίας.

Χιλιάδες διαδηλωτές επέδραμαν κατά της πρωθυπουργικής κατοικίας στη Ντάκα, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έχουμε παραλάβει 20 πτώματα», είπε ο Μπάσου Μία, αστυνομικός επιθεωρητής στο Ιατρικό Νοσοκομείο της Ντάκα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές στρατηγός Γουάκερ-Ουζ-Σαμάν ανακοίνωσε με τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι «θα σχηματίσει προσωρινή κυβέρνηση» μετά την παραίτηση της Χασίνα.

Από την έναρξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων πριν ένα μήνα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 300 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.