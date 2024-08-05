Eρντογάν: Ο Νετανιάχου στο Κογκρέσο όπως ο Χίτλερ στο Ράιχσταγκ

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλιμάκωσε την επιθετική ρητορική του κατά των ΗΠΑ για τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ και απευθυνόμενος σε μέλη του κυβερνώντος Κόμματος και Δικαιοσύνης (ΑΚΡ) δήλωσε ότι η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια δεν ερμηνεύεται ανεξάρτητα από το ενθουσιώδες χειροκρότημα που δέχθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο, ομιλία την οποία παρομοίασε με εκείνη του Χίτλερ στο Ράιχσταγκ.

«Η ιστορία καταγράφει πολύ ξεκάθαρα το πού στάθηκε ο καθένας. Ακριβώς όπως πέρασαν με ντροπή στην Ιστορία εκείνοι που χειροκρότησαν με ενθουσιασμό την ομιλία του Χίτλερ στο Ράιχσταγκ, το ναζιστικό Κοινοβούλιο, για τη γενοκτονία πριν από 85 χρόνια, έτσι και τα ψέματα του σύγχρονου Χίτλερ, του Νετανιάχου, δεν θα μπορέσουν επίσης να ξεπλύνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους αυτή τη μαύρη κηλίδα από τα χέρια τους» είπε ο Τούρκος πρέοδρος.

«Δεν μπορούμε να "διαβάσουμε" το γεγονός ότι έγινε μάρτυρας ο αδελφός μας Ισαμήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, ανεξάρτητα από τη σκηνή των χειροκροτημάτων (σσ στο αμερικανικό Κογκρέσο). Αυτές οι τρομερές εικόνες όχι μόνο τραυματίζουν βαθιά τον παλαιστινιακό λαό, αλλά χειρότερα, αποθρασύνουν τον Νετανιάχου» είπε μεταξύ άλλων, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αναφερόμενος στην προγραμματισμένη για τις 15 Αυγούστου ομιλία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποκάλυψε ότι υπήρχαν σχέδια για ανάλογη ομιλία και του Ισμαήλ Χανίγια.

Σημείωσε μάλιστα ότι την προηγούμενη της δολοφονίας του συζητούσαν εάν η ομιλία Χανίγια θα γίνει στο Κοινοβούλιο και σε ποια αίθουσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στη διακοπή της πρόσβασης από την Τουρκία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram με 57 εκατ χρήστες στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν ψηφιακό φασισμό. Είπε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρούν καθήκον τους να λογοκρίνουν αμέσως ακόμη και μια απλή πρόταση που επικρίνει το Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν ψηφιακό φασισμό που δεν μπορεί να ανεχθεί ούτε τις φωτογραφίες των Παλαιστίνιων μαρτύρων και τις απαγορεύει αμέσως, και το εμπορεύεται αυτό ως ελευθερία» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Υποστήριξε ακόμη ότι «ο μαρτυρικός θάνατος του Ισμαήλ Χανίγια μας έδειξε ξεκάθαρα ότι τα όρια της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης καθορίζονται από τα καπρίτσια του Ισραήλ στις δυτικές χώρες. Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες ενθαρρύνουν κάθε είδους ανηθικότητα, πορνεία και τρομοκρατικές οργανώσεις υπό το πρόσχημα της ελευθερίας, έχουν κηρύξει ανοιχτά τον πόλεμο στην ένδοξη αντίσταση του παλαιστινιακού λαού και των ηρωικών παιδιών του στον εικονικό κόσμο».

«Γινόμαστε μάρτυρες ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συμπεριφέρονται σαν μαφία σε κάθε θέμα που αγγίζει τα συμφέροντά τους» κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.