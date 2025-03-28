Είναι μια είδηση που προκαλεί σοκ. Ένας μήνας έχει περάσει από τη μέρα που ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Betsy Arakawa, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στη Σάντα Φε, βρίσκοντας τραγικό θάνατο και κανείς μέχρι και σήμερα δεν έχει ζητήσει τις σορούς τους. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν ακόμα στα αζήτητα του νεκροτομείου.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή στο Νέο Μεξικό, που ανανεώνει κάθε Δευτέρα τη λίστα με τις αζήτητες σορούς, μέχρι και τη Δευτέρα 24 Μαρτίου οι σοροί του Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του βρίσκονταν στο νεκροτομείο και δεν είχε κινηθεί καμία διαδικασία για να ταφούν.

Gene Hackman and Betsy Arakawa’s bodies still unclaimed more than a month after their deaths https://t.co/kn8nOhZl3Y pic.twitter.com/jiIBktMtUP — New York Post (@nypost) March 27, 2025

Οι αξιωματούχοι λένε πως αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, ωστόσο άγνωστο παραμένει γιατί οι συγκεκριμένες σοροί δεν έχουν παραληφθεί ακόμα. Εικάζεται ότι ίσως η οικογένεια να ορίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την κηδεία τούς ή ενδεχομένως να μην έχει αποφασιστεί ποιος θα τις παραλάβει, δεδομένου ότι οι σχέσεις ήταν από δύσκολες έως πολύ κακές.

Ο Τζιν Χάκμαν είχε τρία παιδιά, τον Κρίστοφερ και τις κόρες του Λέσλι και Ελίζαμπεθ, αλλά στη διαθήκη του ο ηθοποιός δεν περιέλαβε κανέναν καθώς είχε αφήσει τα πάντα στη σύζυγό του.

Ο Χάκμαν είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη δύσκολη σχέση που είχε με τα παιδιά του όταν παραδέχθηκε πως και ο ίδιος δεν ήταν κοντά στον γιο του όταν εκείνος μεγάλωνε. Ωστόσο, με τα χρόνια ήρθαν κοντά. Υπενθυμίζεται ότι οι σοροί και των δύο βρέθηκαν στο σπίτι τους στη Σάντα Φε στις 26 Φεβρουαρίου, κοντά στο επίσης νεκρό σκυλί τους.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε ξεχωριστά δωμάτια της έπαυλής τους, αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ερευνητές αρχικά έκριναν τους θανάτους ως ύποπτους, αλλά σημείωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εισβολής. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο αείμνηστος ηθοποιός πέθανε γύρω στις 18 Φεβρουαρίου από σοβαρή καρδιακή νόσο, με την προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ να αποτέλεσε επιβαρυντικό παράγοντα, ενώ η σύζυγός του Μπέτσι πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου από χανταϊό.

