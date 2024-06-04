Καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών οι Βρυξέλλες βρίθουν από τις συζητήσεις ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προσπαθεί να «εξοντώσει» την νούμερο ένα εχθρό του, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την ισχυρή επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οκτώ διπλωμάτες της ΕΕ, αξιωματούχοι και εθνικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι μιλώντας στο Politico ανέφεραν ότι φοβούνται ότι ο Σαρλ Μισέλ είναι έτοιμος να μονομαχήσει με την φον ντερ Λάιεν μέχρι τελικής πτώσεως προκειμένου να βάλει ένα τέλος σε μια πιθανή δεύτερη θητεία της.

«Τρελαίνει τους πάντες, γιατί το παιχνίδι του είναι τόσο προφανές: να κάνει την φον ντερ Λάιεν να σκοντάψει και να ονειρεύεται τον εαυτό του στην κορυφαία θέση», είπε ένας αξιωματούχος της ΕΕ που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Παρασκηνιακά, ο πόλεμος εξουσίας μεταξύ των δύο κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε όταν άρχισαν να ακυρώνονται μεσημεριανά γεύματα και ξεκίνησαν οι off-the-record δηλώσεις. Η κατάσταση αυτή άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια κατά την επίσκεψη στην Άγκυρα το 2021, όταν ο Σαρλ Μισέλ άρπαξε τη μοναδική καρέκλα που ήταν διαθέσιμη δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο, αφήνοντας τη φον ντερ Λάιεν να καθίσει σε έναν καναπέ, το γνωστό τότε "Sofagate".

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Μισέλ αναζητά τον ρόλο του επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, διαδεχόμενος τον Ζοζέπ Μπορέλ, με τον οποίο έχει καλές σχέσεις. Η στρατηγική του θα είναι να τραβήξει στην άκρη τους αρχηγούς των κρατών για να μπορεί να συζητήσει μαζί τους πιάνοντας έναν έναν αντί να συζητά για τις κορυφαίες θέσεις μαζί με όλους τους παρευρισκόμενους, όπως παραδοσιακά γίνονται αυτές οι συμφωνίες, είπαν μερικοί από τους οκτώ διπλωμάτες και αξιωματούχους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει ολοένα και πιο νευρικές για την πραγματική ατζέντα του Μισέλ.

«Πολλά κράτη μέλη ανησυχούν ότι ο Σαρλ Μισέλ δε θα διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, αλλά θα επιδιώξει μια προσωπική ατζέντα εκδίκησης», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, διατηρώντας επίσης την ανωνυμία του αποτυπώνοντας τη διάθεση πολλών συναδέλφων του απέναντι στον Σαρλ Μισέλ.

Στα χαρτιά, η 65χρονη φον ντερ Λάιεν είναι η υποψήφια που κέρδισε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τότε που ανέλαβε τη θέση αυτή το 2019, η φήμη της φον ντερ Λάιεν ως επικεφαλής διαχείρισης κρίσεων έχει μεγαλώσει τόσο κατά τη διάρκεια διαχείρισης της πανδημίας όσο και κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ ο Μισέλ έχει γίνει αντικείμενο γκρίνιας, κριτικής και χλεύης. Η απόφασή του να εγκαταλείψει νωρίς τη θέση του για να είναι υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόχλησε πολλούς σε όλο το μπλοκ.

Θεωρητικά, λοιπόν, το προφανές παιχνίδι θα ήταν ο Σαρλ Μισέλ να προχωρήσει σε μια γρήγορη συμφωνία όσον αφορά τις κορυφαίες θέσεις, κλείνοντας μια δεύτερη θητεία για τη φον ντερ Λάιεν και τοποθετώντας το υπόλοιπο παζλ της ηγεσίας.

«Βλέπει τη σύγκριση με τη φον ντερ Λάιεν ως θεμελιωδώς ψευδή και άδικη», είπε ένας άλλος διπλωμάτης της ΕΕ.

Μόλις η θητεία του Μισέλ λήξει 1η Δεκεμβρίου, ο ίδιος δε θα μπορεί να την ανανεώσει και ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου θα βρεθεί χωρίς να έχει μια προφανή στρατηγική εξόδου. Γιατί λοιπόν, να μην επιδιώξει έναν άλλο ρόλο με κύρος, σε επίπεδο ΕΕ; Και ο Μισέλ μπορεί να έχει αρκετούς αρνητές της φον ντερ Λάιεν έτοιμους να αντιταχθούν τις ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Στις Βρυξέλλες, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις κατά της εξουσίας της φον ντερ Λάιεν και του συγκεντρωτικού στυλ ηγεσίας της. Η Γαλλία, της οποίας ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι μια από τις πιο σημαντικές φωνές γύρω από το τραπέζι των ηγετών, έδειξε την υποστήριξή του, πιθανώς για να αποσπάσει παραχωρήσεις. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι, που αποτελούν μέρος του συνασπισμού ΕΛΚ της φον ντερ Λάιεν, επιτίθενται ολοένα και περισσότερο στην πιθανή συνεργασία της με δεξιούς ηγέτες και κόμματα.

Αλλά ακόμη και οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες που είπαν ότι ο Μισέλ ήταν έτοιμος να πάρει εκδίκηση αμέσως απέκρουσαν την ικανότητά του να αρπάξει μια άλλη κορυφαία θέση. Ο Μισέλ δεν θα έχει την ευκαιρία αυτή, είπαν.

Επομένως, το πιο πιθανό είναι ότι οι ηγέτες των 27 της ΕΕ θα παρακάμψουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον Μισέλ στη συζήτηση για τις κορυφαίες θέσεις εργασίας όταν συναντηθούν για τις πιο επίσημες συζητήσεις στις Βρυξέλλες στις 17 Ιουνίου και στις 27-28 Ιουνίου.

Ένας άλλος διπλωμάτης της ΕΕ αναφέρθηκε με σαρκασμό σε μια φράση που χρησιμοποιεί μερικές φορές ο αρχηγός του προσωπικού του Μισέλ για να απορρίψει μια πρόταση από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Δεν υπάρχει όρεξη μεταξύ των ηγετών της ΕΕ για αυτό το σενάριο».

