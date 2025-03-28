Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε χθες Πέμπτη στις «ανησυχίες» της κυβέρνησης Τραμπ μπροστά στην «αστάθεια» στην Τουρκία, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της αντιπολίτευσης, του παυθέντα δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Παρακολουθούμε. Έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας. Δεν μας αρέσει να βλέπουμε τέτοια αστάθεια στη διακυβέρνηση μιας χώρας που είναι τόσο στενός σύμμαχος» δήλωσε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους εν πτήσει από το Σουρινάμ στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα.

Ο κ. Ρούμπιο επισήμανε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να συσφίξει τις σχέσεις με αυτή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε «πολύ καλή σχέση εργασίας με τον κ. Ερντογάν κατά την πρώτη του θητεία» και θέλει να «αποκατασταθεί», εξήγησε.

«Αυτοί (σ.σ. η Τουρκία) είναι σύμμαχοι στο NATO. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους στη Συρία και αλλού», συνέχισε.

Ο κ. Ρούμπιο είπε ακόμη πως έθιξε το ζήτημα των καθημερινών διαδηλώσεων μετά τη σύλληψη του κ. Ιμάμογλου στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, με τον οποίο συναντήθηκαν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον.

Δεν θέλησε ωστόσο να σχολιάσει την καταστολή των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία, ιδίως την απέλαση χθες δημοσιογράφου του BBC και τη σύλληψη τη Δευτέρα φωτοειδησεογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου, περιοριζόμενος να πει πως δεν διαθέτει επαρκή πληροφόρηση για το ζήτημα σε αυτό το στάδιο.

