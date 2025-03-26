Η Άγκυρα διαψεύδει ότι ο Ρούμπιο εξέφρασε ανησυχία για τις συλλήψεις στην Τουρκία

Ο Αμερικανός υπουργός Μάρκο Ρούμπιο δεν εξέφρασε ανησυχία για τις συλλήψεις και τις διαδηλώσεις στην Τουρκία, όπως δηλώνεται σε ανάρτηση στα social media, μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν την Τρίτη, δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή σύμφωνα με το Reuters.

«Έγινε μια πολύ θετική συνάντηση που αντανακλούσε τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των δύο χωρών» δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας πως η Άγκυρα πιστεύει ότι το μήνυμα του Ρούμπιο είχε ετοιμαστεί πριν από τη συνάντηση με τον Φιντάν.

Σε ανάρτησή του πριν από 10 ώρες ο Μάρκο Ρούμπιο έγραψε ότι εξέφρασε στον Χακάν Φιντάν «ανησυχίες σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις και διαδηλώσεις στην Τουρκία».

Met with Turkish Foreign Minister @HakanFidan today to discuss collaboration on trade and security benefiting both our countries. The U.S. is building on recent trade advancements made with Türkiye. We're also partnering together on key issues, from peace in Ukraine and the South… pic.twitter.com/0JkCxQRdKw — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 25, 2025

Πηγή: skai.gr

