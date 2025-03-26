Λογαριασμός
Η Άγκυρα διαψεύδει ότι ο Ρούμπιο εξέφρασε ανησυχία για τις συλλήψεις στην Τουρκία

Πάντως, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έγραψε στο Χ ότι εξέφρασε την ανησυχία του στον Χακάν Φιντάν

Ρούμπιο - Φιντάν

Ο Αμερικανός υπουργός Μάρκο Ρούμπιο δεν εξέφρασε ανησυχία για τις συλλήψεις και τις διαδηλώσεις στην Τουρκία, όπως δηλώνεται σε ανάρτηση στα social media, μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν την Τρίτη, δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή σύμφωνα με το Reuters.

«Έγινε μια πολύ θετική συνάντηση που αντανακλούσε τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των δύο χωρών» δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας πως η Άγκυρα πιστεύει ότι το μήνυμα του Ρούμπιο είχε ετοιμαστεί πριν από τη συνάντηση με τον Φιντάν.

Σε ανάρτησή του πριν από 10 ώρες ο Μάρκο Ρούμπιο έγραψε ότι εξέφρασε στον Χακάν Φιντάν «ανησυχίες σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις και διαδηλώσεις στην Τουρκία».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία ΗΠΑ Χακάν Φιντάν Μάρκο Ρούμπιο
