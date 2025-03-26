Για «αξιοσημείωτες διαφορές» στις δηλώσεις που έγιναν μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Τουρκίας, Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν κάνει λόγο σε ρεπορτάζ του το αντιπολιτευόμενο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, «και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πολιτική τους βούληση προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων».

Ωστόσο, κέντρισε την προσοχή το γεγονός ότι στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση δεν περιλαμβάνεται καμία δήλωση σχετικά με την άρση των εμποδίων στην αμυντική βιομηχανία, σε αντίθεση με τις αναφορές των πηγών του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πέρα από τις διαφορετικές εκτιμήσεις για τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, επί της ουσίας την άρση των αμερικανικών περιορισμών στην πώληση προς την Τουρκία στρατιωτικού υλικού, «ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με τις συλλήψεις και τις διαδηλώσεις στην Τουρκία», προκαλώντας την αντίδραση της Άγκυρας.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές, που επικαλείται το ΑΝΚΑ, επισήμαναν ότι η συνάντηση ήταν «πολύ θετική και αντανακλούσε τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των χωρών» και υποστήριζαν ότι η δήλωση σχετικά με τις συλλήψεις και τις διαμαρτυρίες δεν αντανακλά την αλήθεια. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές δήλωσαν: «Το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε στη συνάντηση με διαφορετικό τρόπο από αυτό που αποτυπώθηκε στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εικάζουμε ότι το μήνυμα αυτό μπορεί να είχε προετοιμαστεί πριν από τη συνάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.