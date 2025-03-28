Οι αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως εγγυώνται ασφαλή διέλευση στον πρώην πρόεδρο Ρικάρδο Μαρτινέλι, πρόσφυγα για πάνω από έναν χρόνο στην πρεσβεία της Νικαράγουας, μετά την καταδίκη του να εκτίσει ποινή δεκαετούς κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος.

Ο Ρικάρδο Μαρτινέλι, πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, 73 ετών, στην εξουσία στον Παναμά από το 2009 ως το 2014, κατέφυγε στη διπλωματική αποστολή την 7η Φεβρουαρίου 2024, προτού εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Παναμά, ο Χαβιέρ Μαρτίνες Άτσα, ενημέρωσε τον Τύπο ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει έτσι τη δυνατότητα να μεταβεί «γρήγορα» στη Νικαράγουα, διευκρινίζοντας πως η ασφαλής διέλευση, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Ντανιέλ Ορτέγα, προβλεπόταν να επιτραπεί από χθες Πέμπτη ως και τη Δευτέρα 31η Μαρτίου — διευκρινίζοντας πως το χρονικό περιθώριο «δεν μπορεί να παραταθεί».

«Η ασφαλής διέλευση παραχωρείται για λόγους αυστηρά ανθρωπιστικούς», εξήγησε ο υπουργός, σημειώνοντας πως ο κ. Μαρτινέλι θα μπορεί «να έχει πρόσβαση, όντας ελεύθερος, σε ιατρική θεραπεία που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής του», αναφερόμενος στα προβλήματα υγείας από τα οποία λέει πως πάσχει ο μεγιστάνας.

Πολλοί δημοσιογράφοι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στην πρεσβεία της Νικαράγουας, στο βόρειο τμήμα της παναμαϊκής πρωτεύουσας, όπου μετέβησαν συνήγοροι του κ. Μαρτινέλι.

«Μου επέβαλαν πολιτική καταδίκη, είμαι απόλυτα αθώος, κι επιδόθηκαν σε πολιτικό διωγμό σε βάρος μου. Τώρα, μου έκαναν αυτή την έκπληξη, που θα αναλύσουμε», ανέφερε ο κ. Μαρτινέλι σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

Πριν από την καταδίκη του, ο κ. Μαρτινέλι ήταν το μεγάλο φαβορί των δημοσκοπήσεων, αναμενόταν να εξασφαλίσει δεύτερη προεδρική θητεία. Αφού τέθηκε εκτός μάχης, υπέδειξε τον νυν πρόεδρο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, τότε υποψήφιο αντιπρόεδρό του, για να ονομαστεί υποψήφιος της παράταξής του στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου του 2024.

Μέσα από την πρεσβεία της Νικαράγουας όπου είχε καταφύγει, ο κ. Μαρτινέλι διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία για λογαριασμό του κ. Μουλίνο, που είχε διατελέσει υπουργός Ασφαλείας στην κυβέρνησή του.

Η παραχώρηση ασφαλούς διέλευσης προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, όπου κόντρα στα πάντα ο κ. Μαρτινέλι συνεχίζει να χαίρει υψηλής δημοτικότητας, καθώς η θητεία του είναι ταυτισμένη με περίοδο ευημερίας.

Πρόκειται για «εμπαιγμό του παναμαϊκού λαού», έκρινε η πρώην εισαγγελέας Άνα Ματίλδε Γκόμες. «Η θέση του είναι στη φυλακή. Καταφέρεται πλήγμα στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Για τον πολιτικό αναλυτή Χοσέ Στόουτ, η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει να εφαρμοστεί «αμέσως» κόκκινη ειδοποίηση της Interpol «ώστε να μην μπορέσει να φύγει ελεύθερα από τη χώρα».

«Δεν πρέπει να νικήσει η ατιμωρησία», επέμεινε.

Ο κ. Μαρτινέλι «ξεφεύγει» από την «καταδίκη» του από τη δικαιοσύνη και «η κυβέρνηση είναι συνεργός», στηλίτευσε από την πλευρά του ο πρώην βουλευτής Χουάν Διέγο Βάσκες, μέλος ανεξάρτητου κόμματος.

Πηγή: skai.gr

