Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη τη σύλληψη υπόπτου που παρουσίασαν ως ηγετικό στέλεχος σαλβαδοριανής συμμορίας, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να επαναλαμβάνει πως θέλει να απωθήσει την «εισβολή» στις ΗΠΑ αλλοδαπών «εγκληματιών».

«Συλλάβαμε το πρωί έναν από τους κυριότερους ηγέτες της MS-13», δήλωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και τον Γκλεν Γιάνγκιν, τον κυβερνήτη της πολιτείας της Βιρτζίνιας (ανατολικά), όπου τέθηκε υπό κράτηση ο 24χρονος.

Η Μάρα Σαλβατρούτσα, ή MS-13, είναι συμμορία με παρουσία σε διάφορες χώρες, που ίδρυσαν σαλβαδοριανοί μετανάστες στο Λος Άντζελες τα χρόνια του 1980. Συγκαταλέγεται στα οκτώ καρτέλ της Λατινικής Αμερικής που χαρακτηρίστηκαν την 20ή Φεβρουαρίου από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «τρομοκρατικές» οργανώσεις, προσδιορισμός που διευρύνει πολύ τις δυνατότητες δράσης των αρχών που είναι αρμόδιες για τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Πρόκειται για «έναν από τρεις κυριότερους αρχηγούς» της MS-13 σε «όλη τη χώρα», ενεχόμενο σε «πολύ βίαια εγκλήματα», σύμφωνα με την υπουργό Δικαιοσύνης Μπόντι.

«Δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στη χώρα. Κατάγεται από το Σαλβαδόρ, στρατολογήθηκε πολύ νέος κι ανέβηκε τα κλιμάκια της ιεραρχίας» της συμμορίας, συνέχισε, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν επρόκειτο να αποκαλύψει το όνομά του «για διάφορους λόγους».

Μολαταύτα, το υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε αργότερα πως πρόκειται για τον Χένρι Χοσουέ Βιγιατόρο Σάντος, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή από μετανάστη χωρίς άδεια παραμονής, παρουσιάστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βιρτζίνια και διατάχθηκε η συνέχιση της προφυλάκισής του ως τουλάχιστον την επόμενη ακροαματική διαδικασία την Τρίτη 1η Απριλίου.

Η Παμ Μπόντι, ο Κας Πατέλ, η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας —επισκέπτεται το Σαλβαδόρ— κι ο Τομ Χόμαν, ειδικός σύμβουλος της προεδρίας αρμόδιος για τις μαζικές απελάσεις μεταναστών, «έκαναν σπουδαία δουλειά συλλαμβάνοντας έναν ηγέτη της MS-13 — μεγάλη υπόθεση!», πανηγύρισε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει μετατρέψει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε προτεραιότητά του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών που έρχονται από το εξωτερικό» και προβάλλοντας πολύ τις απελάσεις μεταναστών.

Τη 15η Μαρτίου, υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για να επιτραπεί η απέλαση στο Σαλβαδόρ, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία, στη βάση νόμου του 1798, 200 και πλέον ανθρώπων που παρουσιάστηκαν ως μέλη της συμμορίας Tren de Aragua. Η οργάνωση αυτή, που αρχικά ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα, έχει ανακηρυχτεί πλέον επίσης «τρομοκρατική» από την Ουάσιγκτον.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διευκρίνισε την επομένη ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που απελάθηκαν στο Σαλβαδόρ βρίσκονταν 23 μέλη της MS-13.

Η αμερικανική δικαιοσύνη απαγόρευσε, με πρωτόδικη απόφαση τη 15η Μαρτίου που επιβεβαιώθηκε όταν εξετάστηκε έφεση αυτή την εβδομάδα, τις απελάσεις μεταναστών με την επίκληση του νόμου περί «αλλοδαπών εχθρών», που είχε τεθεί σε ισχύ το 1798 και μέχρι σήμερα εφαρμοζόταν μόνο σε περιόδους πολέμου.

Πηγή: skai.gr

