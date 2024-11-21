Ο «πειραματικός» ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο έφερε πολλαπλές κεφαλές και ίσως να πρόκειται για την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ένα τέτοιο όπλο σε πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν δυτικό αξιωματούχο,.

Τι γνωρίζουμε για τον συγκεκριμένο πύραυλο:

Γνωστός ως Multiple Independently-Targetable Reentry Vehicle (MIRV), φέρει μια σειρά από κεφαλές που μπορούν η καθεμία να στοχεύουν μια συγκεκριμένη τοποθεσία, επιτρέποντας σε έναν και μόνο πύραυλο να πραγματοποιεί μια μεγαλύτερη επίθεση. Οι MIRV αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου για να επιτρέπουν τη μεταφορά πολλαπλών πυρηνικών κεφαλών με μία μόνο εκτόξευση. Το Minuteman III, που είναι ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος των ΗΠΑ, είναι οπλισμένος με MIRV. Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε στο Ντνίπρο δεν ήταν οπλισμένος με πυρηνικές κεφαλές.

Την Πέμπτη, η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινχ είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ο πειραματικός βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς που βασίζεται στο μοντέλο του ρωσικού πυραύλου RS-26 Rubezh, ωστόσο δεν προσδιόρισε τον συγκεκριμένο τύπο πυραύλου ή τις δυνατότητές του.

Ο Τομ Καράκο, διευθυντής του Προγράμματος Πυραυλικής Άμυνας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), είπε ότι είναι πιθανόν να πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας MIRV χρησιμοποιείται στη μάχη.

Στο παρελθόν, οι MIRVS ήταν «αποκλειστικά για πυρηνικές κεφαλές» πρόσθεσε ο ίδιος.

Η χρήση αυτού του τύπου πυραύλου οπλισμένου με συμβατικές κεφαλές είναι μια κλιμάκωση των πυρηνικών απειλών της Ρωσίας, τόνισε.



