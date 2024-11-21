Ζελένσκι: Η ρωσική επίθεση με νέο βαλλιστικό πύραυλο αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με έναν νέο τύπο βαλλιστικού πυραύλου αποτελεί μια «σαφή και σοβαρή κλιμάκωση της κλίμακας και της βαρβαρότητας αυτού του πολέμου» .

Ο Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο X, είπε ότι η επιβεβαίωση από τον Πούτιν της επίθεσης στην πόλη Ντνίπρο παρείχε «ακόμη περισσότερες αποδείξεις ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη».

Today, Putin admitted to taking a second step this year toward escalating and expanding this war. A new ballistic missile was used. Putin struck our city of Dnipro, one of Ukraine’s largest cities. This is a clear and severe escalation in the scale and brutality of this war—a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2024

«Ο κόσμος πρέπει να ανταποκριθεί», έγραψε. «Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει έντονη αντίδραση από τον κόσμο»

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι «πρόκειται για μια ξεκάθαρη και σοβαρή κλιμάκωση της κλίμακας και της βαρβαρότητας αυτού του πολέμου—μια κυνική παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία. Επιτρέψτε μου να τονίσω: αυτό είναι ήδη το δεύτερο βήμα της Ρωσίας προς την κλιμάκωση φέτος. Η πρώτη ήταν η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας με ένα στρατιωτικό απόσπασμα τουλάχιστον 11.000 στρατιωτών. Ο Πούτιν έχει κάνει και τα δύο αυτά βήματα, ενώ αγνοεί όλους όσοι ζητούν να μην επεκταθεί περαιτέρω ο πόλεμος. Αγνοεί τις εκκλήσεις από την Κίνα, τη Βραζιλία, τις ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες. Μόνος του ο Πούτιν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο - έναν εντελώς απρόκλητο πόλεμο - και κάνει τα πάντα για να τον παρατείνει, τώρα για περισσότερες από χίλιες ημέρες. Η χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου κατά της Ουκρανίας σήμερα είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη».

Πηγή: skai.gr

