Η αλλαγή στάσης του Τζο Μπάιντεν απέναντι στη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία ήρθε ως απάντηση στην συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο, αλλά και λόγω της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές, αναφέρει το Reuters που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Μπάιντεν για μήνες αντιστάθηκε στις εκκλήσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για χαλάρωση των ορίων στη χρήση πυραύλων ATACM που προμηθεύονται από τις ΗΠΑ, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν βαθιά στη ρωσική επικράτεια, λόγω του φόβου εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε σύγκρουση με μια πυρηνική δύναμη.

Ωστόσο, η απόφαση της Μόσχας να αναπτύξει Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας αντιπροσώπευε μια μεγάλη κλιμάκωση που απαιτούσε απάντηση, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η εκλογή του Τραμπ - ο οποίος αντιτίθεται στην υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία - συνέβαλε επίσης στο να χαλαρώσει η αμερικανική κυβέρνηση τους κανόνες για τη χρήση των όπλων και να λάβει πρόσθετα μέτρα για να ενισχύσει την Ουκρανία καθώς υφίσταται επανειλημμένες αποτυχίες στο πεδίο της μάχης, ανέφεραν δύο άλλες πηγές στο Reuters.

Η χαλάρωση των συνθηκών των ΗΠΑ μεταφέρθηκε στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια κλήσης στις 12 Νοεμβρίου, μεταξύ του υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας Ρούστεμ Ουμέροφ, γράφει το Reuters.

Μια μέρα αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και Ευρωπαίους αξιωματούχους για την απόφαση, καθώς και τον Ουκρανό ομόλογό του, Άντριι Σίμπιχα, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στις Βρυξέλλες, δήλωσε ανώτερος Aμερικανός αξιωματούχος.

Η Ουκρανία πραγματοποίησε το πρώτο της χτύπημα μεγάλου βεληνεκούς στο πλαίσιο της νέας πολιτικής την Τρίτη, εκτοξεύοντας αμερικανικούς πυραύλους ATACMS σε μια αποθήκη όπλων περίπου 110 χιλιόμετρα εντός της Ρωσίας.

Η χαλάρωση των περιορισμών από τον Μπάιντεν φάνηκε να ανοίγει τον δρόμο στους συμμάχους των ΗΠΑ να επιτρέψουν τη χρήση και των δικών τους όπλων. Την Τετάρτη, η Ουκρανία εκτόξευσε βρετανικούς πυραύλους κρουζ Storm Shadow εναντίον της Ρωσίας.

Μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση Μπάιντεν προχώρησε και σε άλλες ενέργειες για να υποστηρίξει το Κίεβο, εγκρίνοντας τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού για να επιβραδύνει την προέλαση της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία.

Η απόφαση της Ρωσίας να αναπτύξει χιλιάδες βορειοκορεατικά στρατεύματα για να συμμετάσχουν στις μάχες άλλαξε τη σκέψη της κυβέρνησης.

Οι ΗΠΑ στα τέλη Οκτωβρίου είχαν δει στοιχεία για πιθανή ανάπτυξη Βορειοκορεατών στη σύγκρουση της Ουκρανίας.

Βορειοκορεάτες στρατιώτες είχαν ελλιμενιστεί στην ανατολική πόλη-λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, αφού επιβιβάστηκαν σε πλοία από τις αρχές έως τα μέσα Οκτωβρίου από την περιοχή Wonsan της Βόρειας Κορέας, και μεταφέρθηκαν σε τρεις στρατιωτικούς χώρους εκπαίδευσης στην ανατολική Ρωσία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Την επόμενη εβδομάδα ο Μπλίνκεν είπε ότι έως και 8.000 βορειοκορεατικές δυνάμεις βρίσκονταν στο Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν εδάφη από τον Αύγουστο.

Η χαλάρωση των κανόνων των ΗΠΑ στη χρήση των πυραύλων είχε σκοπό να στείλει ένα μήνυμα στους Βορειοκορεάτες και τους Ρώσους ότι η κίνηση ήταν απαράδεκτη, καθώς και να παρεμποδίσει τις προσπάθειές τους να απωθήσουν τους Ουκρανούς από το Κουρσκ, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τη σκέψη της κυβέρνησης.

Ο αξιωματούχος αναγνώρισε ότι η χαλάρωση των περιορισμών ενδεχομένως να πυροδοτούσε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης - αλλά σημείωσε ότι η Ρωσία μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει μέτρα εναντίον κρατών εκτός της Ουκρανίας.

Παράλληλα, βοηθός του Κογκρέσου είπε ότι η νέα πολιτική εφαρμόζεται μόνο στην περιοχή του Κουρσκ.

«Η Ουκρανία είναι εξουσιοδοτημένη να επιτίθεται βαθιά στη ρωσική επικράτεια μόνο για να περιορίσει την προσπάθεια Ρωσίας-Βορείου Κορέας να απωθήσει την Ουκρανία από το ρωσικό έδαφος», είπε ο βοηθός.



Πηγή: skai.gr

