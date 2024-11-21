Πιστόριους: Δεν θα είμαι υποψήφιος καγκελάριος του SPD

«Αγαπητοί σύντροφοι, αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Ενημέρωσα την ηγεσία του κόμματος και τους επικεφαλής της Κ.Ο. ότι δεν είμαι διαθέσιμος για μια υποψηφιότητα για το αξίωμα του καγκελαρίου. Είναι μια προσωπική απόφαση που έλαβα απολύτως μόνος. Το είπα τις προηγούμενες εβδομάδες και το ξαναλέω σήμερα με κάθε σαφήνεια: Με τον Όλαφ Σολτς έχουμε έναν εξαιρετικό καγκελάριο».



Με αυτό το μήνυμά του, που επέλεξε να στείλει μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κόκκινο φόντο και το κομματικό λογότυπο του SPD, ο Σοσιαλδημοκράτης υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους παραιτείται οικειοθελώς από μια υποψηφιότητα για την καγκελαρία με φόντο τις πρόωρες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Βάζει έτσι τέλος στα σενάρια περί αντικατατάστασης του Όλαφ Σολτς στη θέση του υποψήφιου καγκελάριου για τους Σοσιαλδημοκράτες. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της δημόσιας τηλεόρασης ARD το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Μπόρις Πιστόριους θα ήταν ο καλύτερος καγκελάριος.Μόλις το 21% θεωρεί καταλληλότερο τον Όλαφ Σολτς, ενώ ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μερτς, ακολουθεί τον Πιστόριους στη δεύτερη θέση με 41%.

