Γιατί ο Πούτιν χτύπησε με νέο βαλλιστικό πύραυλο την Ουκρανία;

Η χρήση ενός νέου όπλου από τη Ρωσία αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα εκτιμούν Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι, καθώς ο στόχος εντός της Ουκρανίας βρισκόταν εντός της εμβέλειας των συμβατικών όπλων που η Μόσχα χρησιμοποιούσε συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Αντίθετα, η Ρωσία εκτόξευσε έναν πύραυλο μεγαλύτερου βεληνεκούς ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές που προορίζεται κυρίως για πυρηνική αποτροπή. Αυτή η επιλογή, είπαν οι αξιωματούχοι, σηματοδοτεί μια προειδοποίηση από τη Ρωσία με στόχο να προκαλέσει φόβο στο Κίεβο και τους συμμάχους του.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε αμερικανικούς και βρετανικούς πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς για να χτυπήσει στη Ρωσία, αφού οι δύο χώρες ενέκριναν το αίτημα του Κιέβου μετά από μήνες εκκλήσεων. Σε απάντηση, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άλλαξε το πυρηνικό δόγμα της χώρας του, μειώνοντας το όριο για τη χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία.

Σε διάγγελμά του ο Βλάντιμιρ Πούτιν απείλησε με παγκόσμια σύρραξη μετά το πλήγμα της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ενώ ανακοίνωσε ότι η Μόσχα δοκίμασε έναν νέο πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα μπορούσε να χτυπήσει χώρες που επέτρεψαν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους τους για να επιτεθεί στη Ρωσία.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το πλήγμα κατά της Ουκρανίας έγινε με νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς ενώ διαμήνυσε ότι η χώρα του «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία για να χτυπήσει τη Ρωσία. Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις με δυτικά όπλα σε ρωσικό έδαφος δεν θα αλλάξουν την πορεία της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης.

«Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή του υπερηχητικού συστήματος πυραύλων «Oreshnik» ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες των χωρών του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, στις 21 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένο πλήγμα σε μία από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας», τόνισε ο Πούτιν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «σε συνθήκες μάχης, ένα από τα νεότερα ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς δοκιμάστηκε, μεταξύ άλλων. Σε αυτή την περίπτωση, με βαλλιστικό πύραυλο σε υπερηχητικό εξοπλισμό χωρίς πυρηνικά.».

