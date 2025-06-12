Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ανακοίνωσε την Τετάρτη τον διορισμό νέων μελών σε μια κρίσιμη συμβουλευτική επιτροπή για τα εμβόλια, αφότου απέλυσε αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και τους 17 εν ενεργεία ειδικούς της ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Όπως αναφέρει και ο Guardian, τα 8 νέα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης (ACIP) είναι οι εξής: Joseph R. Hibbeln, Martin Kulldorff, Retsef Levi, Robert W. Malone, Cody Meissner, James Pagano, Vicky Pebsworth και Michael A. Ross.

«Όλα αυτά τα άτομα είναι αφοσιωμένα στην ιατρική που βασίζεται σε τεκμηριωμένα δεδομένα, στην επιστήμη υψηλών προδιαγραφών και στην κοινή λογική», δήλωσε ο Κένεντι στην ανάρτησή του. Η επιτροπή ACIP υπάγεται στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Ο Κένεντι υποστήριξε ότι τα νέα μέλη θα απαιτούν σαφή και αδιαμφισβήτητα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα πριν προτείνουν οποιοδήποτε νέο εμβόλιο.

Ανάμεσα στα οκτώ νέα μέλη, τέσσερα έχουν προηγούμενη εμπειρία σε επιτροπές του CDC ή του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Ωστόσο, άλλα μέλη έχουν δημοσιεύσει άρθρα, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή βιογραφικά που περιέχουν απόψεις κατά των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων mRNA, όπως εκείνα κατά της Covid-19.

Ο Κένεντι, γνωστός εδώ και χρόνια για τις σκεπτικιστικές του θέσεις απέναντι στα εμβόλια, κατηγόρησε τα προηγούμενα μέλη της επιτροπής - πολλοί από τους οποίους είχαν διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν - για σύγκρουση συμφερόντων, χωρίς όμως να προσκομίσει αποδείξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα. Δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή ήταν απαραίτητη προκειμένου να «αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην επιστήμη των εμβολίων».

Παραμένει ασαφές πώς ελέγχθηκαν τα νέα μέλη για τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων ή πότε ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης.

Ο Cody Meissner και η Vicky Pebsworth έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στη Συμβουλευτική Επιτροπή για Εμβόλια και Συναφή Βιολογικά Προϊόντα του FDA, ενώ ο Meissner είχε προηγουμένως διατελέσει και μέλος της ίδιας της ACIP. Η Pebsworth είναι πλέον συνδεδεμένη με το National Vaccine Information Center, έναν οργανισμό που προωθεί εξαιρέσεις από τα εμβόλια και ενημέρωση σχετικά με πιθανούς τραυματισμούς από αυτά.

Ο Martin Kulldorff υπήρξε βασικός συντάκτης της Διακήρυξης του Γκρέιτ Μπάρινγκτον, που το 2020 καλούσε σε πιο χαλαρή δημόσια υγειονομική πολιτική απέναντι στην Covid-19, και έχει επίσης υπηρετήσει σε υποεπιτροπή ασφάλειας της ACIP.

Ο Robert Malone είναι μία από τις πιο γνωστές φωνές κατά των εμβολίων mRNA, ενώ ο Retsef Levi έχει δηλώσει ότι τα εν λόγω εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες ή και θάνατο, ειδικά στα παιδιά, και έχει ζητήσει την άμεση απόσυρσή τους.

Αρκετοί ιατρικοί φορείς εξέφρασαν έντονες ανησυχίες και δυσπιστία για την πρωτοφανή απόφαση του Κένεντι να απομακρύνει όλα τα μέλη της επιτροπής.

Η Αμερικανική Ιατρική Ένωση (AMA), ο μεγαλύτερος ιατρικός οργανισμός στις ΗΠΑ, ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας από τη Γερουσία για την απόλυση των μελών, ενώ απέστειλε και επιστολή στον Κένεντι με αίτημα την άμεση ανάκληση της απόφασης.

