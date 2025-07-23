ΗΠΑ: Ο Ρόμπερτ Κένεντι θα αφαιρέσει το συντηρητικό θιμεροσάλη από όλα τα εμβόλια

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, θα απαιτήσει επίσημα από τους κατασκευαστές εμβολίων να αφαιρέσουν το συντηρητικό θιμεροσάλη από τα εμβόλια.

Το συστατικό έχει γίνει στόχος αντιεμβολιαστών και παραπληροφόρησης εδώ και δεκαετίες. Τα επιχειρήματα κατά του συντηρητικού κορυφώθηκαν τον Ιούνιο, όταν μια βασική ομοσπονδιακή συμβουλευτική επιτροπή για τα εμβόλια, με νέα μέλη τους ιδεολογικούς συμμάχους του Κενέντι, συνέστησε κατά του συντηρητικού.

Η σύσταση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του Κένεντι.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η θιμεροσάλη έχει προκαλέσει βλάβη, παρά τις δεκαετίες χρήσης. Το συντηρητικό, με βάση τον αιθυλυδράργυρο, χρησιμοποιήθηκε μόνο σε περίπου 5% των εμβολίων γρίπης ενηλίκων στις ΗΠΑ, βοηθώντας στην πρόληψη της μόλυνσης σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων.

«Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες καθυστέρησης, αυτή η ενέργεια εκπληρώνει μια από καιρό αναμενόμενη υπόσχεση για την προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμών μας από την περιττή έκθεση σε υδράργυρο», δήλωσε ο Κένεντι ανακοινώνοντας την απόφαση.

«Η ένεση οποιασδήποτε ποσότητας υδραργύρου σε παιδιά όταν υπάρχουν ασφαλείς, χωρίς υδράργυρο εναλλακτικές λύσεις αψηφά την κοινή λογική και την ευθύνη για τη δημόσια υγεία. Σήμερα, βάζουμε την ασφάλεια πάνω απ' όλα», υποστήριξε ο Κένεντι.

Το συντηρητικό χρησιμοποιείται σε εμβόλια ήδη πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αποσύρθηκε σταδιακά από τα περισσότερα παιδικά εμβόλια το 1999, ως προληπτικό μέτρο, και περιείχετο μόνο σε έναν πολύ μικρό αριθμό εμβολίων ενηλίκων.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η σταδιακή κατάργηση του συντηρητικού στις αρχές της δεκαετίας του 2000 επικρίθηκε από ειδικούς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα επιστημονικά στοιχεία δεν υποστήριζαν την αφαίρεσή του, ότι έστελνε ανάμεικτα μηνύματα και ότι παρείχε θέμα συζήτησης για τους αντιεμβολιαστές.

Πηγή: skai.gr

