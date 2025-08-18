«Επιδιώκοντας την ειρήνη»: Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου με τη φωτογραφία Τραμπ – Ζελένσκι

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που απαθανάτισε τη συνάντηση των Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη συνάντηση των δύο ηγετών που συζητούν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Με τη γλώσσα του σώματος να μαρτυρά ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο η φωτογραφία μάλλον θέλει να προϊδεάσει για μία θετική έκβαση στις πολύωρες συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη, παρουσία και των Ευρωπαίων ηγετών.

Στο μεταξύ, η λεζάντα της ανάρτησης γράφει «επιδιώκοντας την ειρήνη», που ήταν το «σλόγκαν» και στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μπορείτε να δείτε όλες τις εξελίξεις από τη σημερινή σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.