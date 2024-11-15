Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. είναι ο υπουργός Υγείας του Τραμπ - Το μαύρο πρόβατο που αποκηρύχθηκε από την οικογένειά του και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Ο διορισμός από τον Ντόναλντ Τραμπ του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ως υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) προκάλεσε εκτεταμένες επικρίσεις προς τον Κένεντι, έναν από τους δημοφιλέστερους αντιεμβολιαστές στον κόσμο, ο οποίος έχει υιοθετήσει μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την υγεία.

Όπως ανέφερε και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου, ο διορισμός του Κένεντι αποτελεί μια προεκλογική υπόσχεση ενώ παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της οικογένειας Κένεντι τον έχει ήδη αποκηρύξει ως το «μαύρο πρόβατο», καθώς παραμένουν σταθερά στις ιδέες του Δημοκρατικού κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι διεκδίκησε την προεδρία αλλά αποσύρθηκε τον Αύγουστο καλώντας τους υποστηρικτές του να συνταχθούν με τον Τραμπ, εξαργυρώνοντας έτσι και τον διορισμό του στο υπουργείο Υγείας. Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο κ. Ιγνατίου πρόσθεσε ότι ο Κένεντι είχε επικοινωνήσει προηγουμένως με το στρατόπεδο της υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις αλλά αγνοήθηκε λόγω των θεωριών συνωμοσίας που υποστήριξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ουάσινκγτον εκτιμάται ότι ο Κένεντι έδωσε ένα ποσοστό της τάξεως του 3-4% στον Τραμπ που είχε ανάγκη ώστε να επικρατήσει της Κάμαλα Χάρις ενώ πριν αποσυρθεί από την κούρσα για την προεδρία οι δημοσκοπήσεις του έδιναν ένα ποσοστό έως και 15%.

Ο Τραμπ από τη μεριά του στις δηλώσεις του για τον διορισμό, τόνισε ότι η ασφάλεια και η υγεία όλων των Αμερικανών είναι πρωταρχικής σημασίας για οποιαδήποτε κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσει ότι όλοι θα προστατεύονται από επιβλαβείς χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και πρόσθετα τροφίμων.

Σύμφωνα με τον Guardian, σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά ακόμη ότι οι Αμερικανοί έχουν «συντριβεί από το βιομηχανικό σύμπλεγμα τροφίμων και τις φαρμακευτικές εταιρείες» και ότι ο Κένεντι «θα επαναφέρει αυτούς τους Οργανισμούς στις παραδόσεις της επιστημονικής έρευνας και της διαφάνειας, για να τερματίσει την επιδημία των χρόνιων ασθενειών και να κάνει την Αμερική μεγάλη και υγιή ξανά!».

Σχολιάζοντας την υποψηφιότητα του Κένεντι, η Public Citizen, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επικεντρώνεται στην υπεράσπιση των καταναλωτών, ανέφερε: «Ο Κένεντι Τζούνιορ αποτελεί σαφή κίνδυνο για την υγεία του έθνους. Δεν θα έπρεπε να του επιτραπεί η είσοδος στο κτίριο του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS), πόσο μάλλον να τεθεί επικεφαλής της υπηρεσίας δημόσιας υγείας του έθνους».

«Η αδέξια διαχείριση της πολιτικής δημόσιας υγείας από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού κόστισε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές. Με τον διορισμό του Κένεντι ως υπουργού Υγείας του, ο Τραμπ φλερτάρει με άλλη μια, καθοδηγούμενη από την πολιτική καταστροφή της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η οργάνωση.

Ο Apu Akkad, γιατρός λοιμωξιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως μια «τρομακτική ημέρα για τη δημόσια υγεία». «Είναι υψίστης σημασίας να λαμβάνονται αποφάσεις ή αλλαγές για τη δημόσια υγεία ΜΟΝΟ με βάση ισχυρά στοιχεία. Ελπίζω ότι τουλάχιστον αυτό το μάθαμε από τον κορονοϊό», πρόσθεσε ο Akkad μέσω X.

Ο Δημοκρατικός εκπρόσωπος της Καλιφόρνιας Robert Garcia χαρακτήρισε την υποψηφιότητα ως μια «γα@@@η τρέλα», γράφοντας στο X: «Είναι αρνητής των εμβολίων και θεωρητικός συνωμοσίας με καπέλο από αλουμινόχαρτο. Θα καταστρέψει τις υποδομές δημόσιας υγείας και τα συστήματα διανομής εμβολίων. Αυτό θα κοστίσει ζωές».

Σύμφωνα με το FactCheck.org, το 2018, δύο βρέφη στη Σαμόα πέθαναν όταν νοσοκόμες ετοίμασαν κατά λάθος το εμβόλιο MMR (ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά) με ένα ληγμένο μυοχαλαρωτικό αντί για νερό. Μετά τους θανάτους των βρεφών, η κυβέρνηση της Σαμόα ανέστειλε προσωρινά το πρόγραμμα εμβολιασμού. Η προσωρινή αναστολή ώθησε τον Κένεντι και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Children's Health Defense να διαδώσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, διάφορα ψεύδη σχετικά με τους εμβολιασμούς σε όλο το νησί, με αποτέλεσμα να μειωθούν δραστικά τα ποσοστά εμβολιασμού.

Ένα χρόνο αργότερα, μια επιδημία ιλαράς στο νησί που προκλήθηκε από έναν άρρωστο ταξιδιώτη κατέληξε να μολύνει περισσότερους από 57.000 ανθρώπους και να σκοτώσει 83, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Σε συνέντευξή του για το ντοκιμαντέρ Shot in the Arm, ο Κένεντι δήλωσε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκβαση αυτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.