Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να γίνει ο επόμενος γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, αναφέρει στο CNN πηγή που γνωρίζει τις κινήσεις του νεοεκλεγέντα προέδρου.

Η ίδια πηγή είπε ότι ο Κένεντι αναμένεται να δεχτεί ενώ άλλες πηγές αναφέρουν στο CNN ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει από ώρα σε ώρα.

Το δημοσίευμα του σημειώνει ότι η επιλογή, η οποία θα αναστατώσει πολλούς ειδικούς σε θέματα δημόσιας υγείας, έρχεται μετά την υπόσχεση του Τραμπ να αφήσει τον Κένεντι να «ξεσαλώσει» με την πολιτική υγείας και τροφίμων στην κυβέρνησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κένεντι εγκατέλειψε τη δική του προεδρική υποψηφιότητα για να υποστηρίξει τον Τραμπ.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του, ο Τραμπ –απευθυνόμενος στον Κένεντι– είχε πει: «Θα βοηθήσει να ξανακάνει την Αμερική υγιή. Θέλει να κάνει κάποια πράγματα και θα τον αφήσουμε να τα κάνει. Πήγαινε να περάσεις καλά, Μπόμπι».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του αντιεμβολιαστικού κινήματος στις ΗΠΑ κατά την περίοδο της πανδημίας.

Πηγή: skai.gr

