Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι πολύ επικίνδυνος για την κυβέρνηση ΗΠΑ

Ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η Επιχείρηση Warp Speed, η προσπάθεια ύψους 18 δισ. δολαρίων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Του αξίζουν εύσημα για την υποστήριξη της μεγάλης αυτής προσπάθειας, των εκατομμυρίων ζωών που βοήθησε να σωθούν και των τεράστιων οικονομικών οφελών που έφερε. Γιατί λοιπόν να διορίσει τώρα κάποιον που θα αναιρούσε τη δική του επιτυχία;

Στη νικητήρια ομιλία του το βράδυ των εκλογών, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ - γνωστός πολέμιος των εμβολίων και διακινητής ψευδών ειδήσεων σχετικά με την επιστήμη - θα έχει εξέχοντα ρόλο στην κυβέρνησή του. Αυτό όμως θα ήταν ένα καταστροφικό λάθος που θα προκαλούσε τον θάνατο αμέτρητων Αμερικανών ενώ θα έβλαπτε επίσης την πολιτική θέση του Τραμπ και θα αμαύρωνε την κληρονομιά της πρώτης θητείας του.

Ο Τραμπ οφείλει να θυμάται ότι ο Κένεντι διέδωσε ψέμματα για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αποκαλώντας το ψευδώς το «πιο θανατηφόρο εμβόλιο που έχει δημιουργηθεί στην ιστορία». Σε οποιαδήποτε θέση επιρροής, ο Κένεντι θα έθετε σε κίνδυνο τη δύσκολη πρόοδο που έχει υπάρξει στη δημόσια υγεία και θα έθετε αμερικανικές ζωές σε άσκοπο κίνδυνο.

Ο Κένεντι, ανιψιός του 35ου προέδρου των ΗΠΑ, δεν έχει εμπειρία στη δημόσια υγεία. Είναι ένας περιβαλλοντικός δικηγόρος που έχει εμπειρία δεκαετιών καλής δουλειάς σε μάχες ενάντια σε ρυπογόνες εταιρείες. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ωστόσο, άρχισε να εξερευνά τις σκοτεινές γωνιές της ψευδοεπιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της αβάσιμης και καταρριφθείσας θεωρίας συνωμοσίας ότι τα κοινά παιδικά εμβόλια συνδέονται με τον αυτισμό. Η λίστα των παράλογων θέσεών του σχετικά με τη δημόσια υγεία έχει μεγαλώσει και περιλαμβάνει τη φθορίωση του πόσιμου νερού. Αλλά από όλες τις τρελές ιδέες του, η άρνηση των εμβολίων είναι η πιο επικίνδυνη.

Οι εμβολιασμοί αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της δημόσιας υγείας του 20ού αιώνα, καθώς έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Μελέτη διαπίστωσε ότι τα βρέφη αποτέλεσαν τα 2/3 των 154 εκατ. ζωών που σώθηκαν από τις διεθνείς προσπάθειες εμβολιασμού τον τελευταίο μισό αιώνα. Χάρη στα εμβόλια, ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα είναι πλέον σπάνιες ενώ η ευλογιά έχει εξαλειφθεί.

Ο Κένεντι θα έθετε σε κίνδυνο όλη αυτή την πρόοδο. Θέλει κάποιος να βιώσει την επιστροφή της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς στα σχολεία της χώρας; Τότε ας διοριστεί ο Κένεντι. Θέλετε να δείτε περισσότερους ανθρώπους να πεθαίνουν λόγω κορονοϊού; Ας διοριστεί τότε ο Κένεντι. Θέλετε να υπάρξει αύξηση της διφθερίτιδας; Ας διοριστεί τότε ο Κένεντι.

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν μπορούν να πουν τι προκαλούν ασθένειες όπως η διφθερίτιδα και η ερυθρά αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας των εμβολίων. Η μείωση της δημόσιας υποστήριξης για αυτά - και για τις μελλοντικές εξελίξεις στα εμβόλια - θα είχε καταστροφικές συνέπειες.

Μεγάλωσα σε μια εποχή που ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των γονέων ήταν ότι τα παιδιά τους θα μπορούσαν να προσβληθούν από πολιομυελίτιδα, η οποία σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους πριν από την εμφάνιση του εμβολίου το 1955. Τότε, αν κάποιος μας έλεγε ότι όποιος αντιτίθεται στα εμβόλια για τις θανατηφόρες ασθένειες μπορεί να θεωρηθεί υποψήφιος για μια υψηλή κυβερνητική θέση, θα πιστεύαμε ότι το άτομο αυτό είχε παραισθήσεις ή ήταν διαταραγμένο.

Οι γονείς που παραμένουν θυμωμένοι - και δικαίως - για το κλείσιμο των σχολείων και τις εντολές για τις μάσκες δεν αναμένουν την επιστροφή της πολιομυελίτιδας και της ιλαράς. Δυστυχώς, η ατζέντα του Κένεντι όμως θα φέρει ακριβώς αυτό.

Ο Κένεντι προσπαθεί τώρα να ισχυριστεί ότι δεν είναι αντιεμβολιαστής, αλλά τα ίδια του τα λόγια αποδεικνύουν το αντίθετο. «Δεν υπάρχει εμβόλιο που να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό», δήλωσε τον Ιούλιο. Δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερο λάθος. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση για τις επιθέσεις του στην ασφάλεια των εμβολίων και οι ψευδείς αμφιβολίες που σπέρνει έχουν ήδη προκαλέσει τρομερή ζημιά σε οικογένειες.

Το αντιεμβολιαστικό κίνημα στο οποίο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο έχει μειώσει τη χρήση εμβολίων και έχει αυξήσει τους θανάτους από ασθένειες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα εμβόλια. Η ιλαρά, ένας εξαιρετικά μεταδοτικός και δυνητικά θανατηφόρος ιός, κηρύχθηκε εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ το 2000. Το 2024 όμως έχουν δηλωθεί περισσότερα από 270 κρούσματα σε 30 πολιτείες.

Δεν είναι σαφές τι ρόλο θα μπορούσε να έχει ο Κένεντι σε μια δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ. Για να υπηρετήσει ως υπουργός Υγείας ή ως επικεφαλής του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα χρειαζόταν έγκριση από τη Γερουσία. Οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας, ιδίως οι κεντρώοι που επιθυμούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα πρέπει να δώσουν σιωπηλά αλλά δυναμικά ένα σαφές μήνυμα στον εκλεγμένο πρόεδρο: Μην μας στείλετε τον Μπόμπι.

Ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμη να τον διορίσει σε συμβουλευτικό ρόλο εντός του Λευκού Οίκου, αλλά θα έπρεπε να αναγνωρίσει πόσο επιβλαβές θα ήταν αυτό - όχι μόνο για την υγεία των Αμερικανών, αλλά και για τη δική του κληρονομιά.

Μέσω της υποστήριξής του για την Επιχείρηση Warp Speed, ο Τραμπ βοήθησε στην επίτευξη μιας από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις του 21ου αιώνα. Θα έπρεπε να καυχιέται για αυτό το επίτευγμα, όχι να το υπονομεύει. Η καλύτερη απόφαση της δεύτερης θητείας του θα μπορούσε να είναι η αφαίρεση του Κένεντι από τη λίστα των υποψηφίων για ρόλο στη διοίκησή του.

