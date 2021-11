Το πρώτο γνωστό κρούσμα Covid-19 ήταν πωλητής σε αγορά ζώων και όχι λογιστής στην κινεζική πόλη Oυχάν, όχι λογιστής που δεν φαινόταν να έχει σχέση με την αγορά, αλλά η περίπτωση του οποίου συνέβαλε στην εικασία ότι ο ιός θα μπορούσε να είχε διαρρεύσει από εργαστήριο, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη.

Η προέλευση του ιού που προκαλεί τον Covid-19 παραμένει μυστήριο και σημαντική πηγή έντασης μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Μια κοινή μελέτη της Κίνας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας φέτος απέκλεισε τη θεωρία ότι ο Covid-19 προήλθε από εργαστήριο, λέγοντας ότι η πιο πιθανή υπόθεση ήταν ότι μόλυνε τους ανθρώπους φυσικά, πιθανώς μέσω του εμπορίου άγριας ζωής.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την ηγεσία του ΠΟΥ πέρασε τέσσερις εβδομάδες μέσα και γύρω από την κεντρική πόλη της Oυχάν με Κινέζους επιστήμονες και ανέφερε σε μια κοινή έκθεση τον Μάρτιο ότι ο ιός Sars-CoV-2 πιθανότατα είχε μεταδοθεί από τις νυχτερίδες στους ανθρώπους μέσω άλλου ζώου, αλλά ότι χρειαζόταν περαιτέρω έρευνα.

Ο λογιστής, ο οποίος πιστεύεται ευρέως ότι ήταν το πρώτο άτομο με Covid-19, ανέφερε ότι τα πρώτα του συμπτώματα εμφανίστηκαν στις 16 Δεκεμβρίου, αρκετές ημέρες αργότερα από ό,τι ήταν αρχικά γνωστό, είπε ο Michael Worobey, επικεφαλής οικολογίας και εξελικτικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science την Πέμπτη.

