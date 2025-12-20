Μια γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο έγινε σήμερα ο πρώτος άνθρωπος σε αμαξίδιο που ταξίδεψε στο διάστημα, γράφοντας ιστορία, χάρη στις εμπορικές διαστημικές πτήσεις της Blue Origin.

Η Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικός αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, επιβιβάστηκε μαζί άλλους πέντε ανθρώπους, σε έναν πύραυλο New Shepard του Αμερικανού πολυδισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, ζώντας μία περιπέτεια που μπορούν να βιώσουν λίγοι προνομιούχοι.

«Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πραγματικά σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας παραμένει απρόσιτος» για τα άτομα με αναπηρία, σχολίασε η ίδια σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία.

Για να προσθέσει: «Εάν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να είμαστε σε όλους τους τομείς και όχι μονάχα εκεί όπου μας βολεύει».

Michaela (Michi) Benthaus will become the first wheelchair user to cross the Kármán line. Her story, advocacy, and passion are evident in everything she does. pic.twitter.com/HusttrnUiQ — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας λίγο μετά τις 08.15 τοπική ώρα (16.15 ώρα Ελλάδας).

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαστημικής πτήσης, διάρκειας περίπου 10 λεπτών συνολικά, οι έξι επιβάτες της κάψουλας πέρασαν τη γραμμή Κάρμαν, που σηματοδοτεί σε ύψος 100 χιλιομέτρων τα σύνορα του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή συνθήκη.

Ο νέος επικεφαλής της Nasa Τζάρεντ Άιζακμαν χαιρέτισε αυτήν την πρεμιέρα και συνεχάρη τη Μπέντχαους για την επιμονή της: «Αποτελείτε έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ.

Η Blue Origin προτείνει εδώ και χρόνια αυτές τις πτήσεις διαστημικού τουρισμού, η τιμή των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή, χάρη στον πύραυλό της .

Η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει περισσότερους από 80 ανθρώπους, μεταξύ αυτών διάσημες προσωπικότητες, όπως την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι ή ακόμα και τον Ουίλιαμ Σάτνερ, που υποδύθηκε τον κυβερνήτη Κερκ στη σειρά Star Trek.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

