

Ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο σχέδιο εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζα.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές ασφαλείας, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και επικεντρώθηκε στα αναγκαία μέτρα για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Καλίν και η αντιπροσωπεία της Χαμάς συζήτησαν βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποτραπούν, όπως υποστηρίζουν, παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, καθώς και τρόπους επίλυσης των ζητημάτων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την πρόοδο προς τη δεύτερη φάση της συμφωνίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.



Πηγή: skai.gr

