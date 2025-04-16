Blue Origin: Θεωρίες συνωμοσίας για fake γυναικεία αποστολή στο Διάστημα

Ένα παράδοξο περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης της πρώτης αποκλειστικά γυναικείας αποστολής της Blue Origin με επιβάτιδες μεταξύ άλλων την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι αλλά και τη σύντροφο του Τζεφ Μπέζος, έχει «ανοίξει τους ασκούς τους Αιόλου» με θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «δίνουν και να παίρνουν» τις τελευταίες ώρες.

Μετά την προσεδάφιση της κάψουλας New Shepard, ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, αποτυπώνεται να ανοίγει ενθουσιασμένος την πόρτα της ατράκτου με ένα ειδικό εργαλείο, και να υποδέχεται το πλήρωμα

Ωστόσο, λίγα λεπτά νωρίτερα, στο απόσπασμα έχει καταγραφεί η πόρτα της κάψουλας να ανοίγει από μέσα, πριν κλείσει βιαστικά ώστε Μπέζος να την… ξανανοίξει παρουσία καμερών.

Το στιγμιότυπο έγινε φυσικά αμέσως viral και ερμηνεύτηκε από ορισμένους χρήστες του διαδικτύου ως «αδιάσειστη απόδειξη» πως η αποστολή ήταν ψεύτικη και στημένη.

«Θα έλεγα ότι αυτό είναι το τελειωτικό χτύπημα. ΨΕΥΤΙΚΟ!», έγραψε χρήστης του X.

«Ήταν στημένο. Τα κορίτσια άνοιξαν την πόρτα μόνες τους αρχικά, χωρίς κανένα εργαλείο. Μετά περίμεναν λίγο και ήρθε ο Μπέζος με το “ειδικό εργαλείο” για να κάνει το θέατρο», σχολίασε άλλος.

«Δεν μπορώ να δημοσιεύσω αρκετά αυτό το ψεύτικο θέαμα. Η πόρτα ανοίγει από μέσα, τους λένε να την κλείσουν επειδή “υποτίθεται” ανοίγει μόνο απ’ έξω» και «Αυτό είναι τόσο στημένο. Δείτε την πόρτα να ανοίγει από μέσα· μετά χρειάζονται εργαλείο για να την ανοίξουν απ’ έξω;», ήταν επιπροσθέτως μερικά άλλα- από πολλά ανάλογα σχόλια στα μεσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η βασική αιτία για την οποία οι θεωρητικοί συνωμοσίας στάθηκαν σε αυτή τη λεπτομέρεια είναι η πεποίθηση πως μια κάψουλα με πίεση δε θα έπρεπε να έχει πόρτα που ανοίγει προς τα μέσα, πόσο μάλλον να την ανοίγουν οι ίδιοι οι επιβάτες αφού χρειάζεται ομάδα ειδικών για το άνοιγμά τους.

Πολλοί, επιπλέον, παρατήρησαν ότι η κάψουλα φαινόταν σχεδόν άθικτη και καθαρή μετά την προσγείωση.

Καθώς οι θεωρίες περί απάτης διαδίδονται ραγδαία, ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους περιστατικά είναι «ιδανικό καύσιμο» για θεωρίες συνωμοσίας.

Ειδικότερα, παρόλο που δεν αμφισβητείται ότι ο πύραυλος της Blue Origin έφτασε στο διάστημα, το περιστατικό δείχνει πόσο στυλιζαρισμένη έως και θεατρικά στημένη ήταν η παρουσίαση της αποστολής στα ΜΜΕ.

Ο Δρ Ντάνιελ Τζόλεϊ, ειδικός στην ψυχολογία των θεωριών συνωμοσίας από το Πανεπιστήμιο του Νότινγχαμ, δήλωσε στη MailOnline: «Το διάστημα είναι απέραντο, πολύπλοκο και ουσιαστικά απρόσιτο για τον μέσο άνθρωπο — σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιο εύκολο για κάποιους να αμφισβητήσουν την επίσημη αφήγηση».

Πηγή: skai.gr

