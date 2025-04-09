Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τρίτη εκτελεστικό διάταγμα προορισμένο να «ντοπάρει» την εξόρυξη άνθρακα στις ΗΠΑ, καθώς κατ’ αυτόν πρέπει να «υπερδιπλασιαστεί» η παραγωγή ηλεκτρισμού για να καλυφθούν ιδίως οι ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα κείμενα που επικύρωσε, πλαισιωμένος από ανθρακωρύχους που φόραγαν προστατευτικά κράνη, σκοπό έχουν να αρθούν ρυθμιστικοί φραγμοί στην εξόρυξη άνθρακα και να ακυρωθούν τα κλεισίματα διαφόρων εργοστασίων που λειτουργούν με την καύση άνθρακα σε όλη τη χώρα.

«Θα βάλουμε τέλος στην κατεύθυνση εναντίον του όμορφου, καθαρού άνθρακα της προηγούμενης κυβέρνησης», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που έδωσε οδηγία στο υπουργείο Δικαιοσύνης να «εντοπίσει και να καταπολεμήσει» τοπικές ρυθμιστικές διατάξεις που εμποδίζουν τη φιλοδοξία του αυτή.

Εξάλλου ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως θα είναι δυνατό «να εξορυχθούν τεράστιες ποσότητες ορυκτών στρατηγικής σημασίας και σπάνιων γαιών, που χρειαζόμαστε για τους τομείς της τεχνολογίας (...) μέσω της διαδικασίας εξόρυξης άνθρακα».

Η Λίνα Μόφιτ, η εκτελεστική διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Evergreen, στηλίτευσε σε ανακοίνωση Τύπου το ότι ο αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως «πρόσχημα για να διασώσει τους χορηγούς του που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ορυκτών καυσίμων», υποστηρίζοντας την «πιο ρυπαντική και πιο ακριβή» μορφή ενέργειας, «πλουτίζοντας αυτούς που μολύνουν περισσότερο και μετακυλίοντας το κόστος σε οικογένειες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα».

Η παραγωγή άνθρακα, του ορυκτού καυσίμου το οποίο μολύνει περισσότερο, μειώθηκε κατά πολύ στις ΗΠΑ τα τελευταία περίπου δεκαπέντε χρόνια, περνώντας από ένα δισεκατομμύριο τόνους και κάτι το 2008 σε μερικούς περισσότερους από 520 εκατ. το 2023, σύμφωνα με κυβερνητικά δεδομένα.

Την ίδια χρονιά, ο άνθρακας αντιπροσώπευε μόλις κάτι παραπάνω από το 16% του ενεργειακού μίγματος στη χώρα και είχε ξεπεραστεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κάτι παραπάνω από 21%).

Γνωστός αμφισβητίας της κλιματικής αλλαγής, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου ότι αποσύρει ξανά τη χώρα του από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα (2015) κι έκτοτε έχει αποδυθεί σε πρωτοβουλίες για να υποστηριχθούν τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως διά της απορρύθμισης.

Πάνω από το ένα τρίτο του ηλεκτρισμού που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα παράγεται χάρη στον άνθρακα, που έχει μείζονα συμβολή στις κλιματικές αλλαγές και στην υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω των εκπομπών CO2 κατά την καύση του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.