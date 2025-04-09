Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί ότι η Κίνα προσπαθεί να στρατολογήσει πρώην κυβερνητικούς υπαλλήλους

Οι ΗΠΑ δήλωσαν την Τρίτη ότι οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν παραπλανητικές μεθόδους για να προσεγγίσουν νυν και πρώην υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η προειδοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αντικατασκοπείας και Ασφάλειας έρχεται εν μέσω μαζικών ομοσπονδιακών απολύσεων υπό την ηγεσία του Τμήματος Διακυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (DOGE), του Ίλον Μασκ.

«Οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, ιδιαίτερα από την Κίνα, στοχεύουν νυν και πρώην υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης (USG) για στρατολόγηση, παριστάνοντας μέλη συμβουλευτικών εταιρειών και δεξαμενών σκέψης σε ιστότοπους κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης», ανέφερε το κέντρο σε δελτίο του.

Το κέντρο ανέφερε ότι οι παραπλανητικές διαδικτυακές προσφορές εργασίας και οι διάφορες άλλες ενέργειες προσέγγισης εστιάζουν σε άτομα που έχουν εργαστεί στην αμερικανική κυβέρνηση και αναζητούν νέα απασχόληση. Προειδοποίησε τους νυν και πρώην ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να είναι προσεκτικοί με τέτοιου είδους προσεγγίσεις.

Πρόσθεσε ότι οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να προστατεύουν τα ομοσπονδιακά δεδομένα ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από την εργασία τους.

Το Reuters έχει αποκαλύψει στοιχεία ενός δικτύου εταιρειών που διοικείται από μια μυστική κινεζική εταιρεία τεχνολογίας και προσπαθεί να προσλάβει πρόσφατα απολυμένους κυβερνητικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ.

