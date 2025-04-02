Το κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες λέγοντας ότι οι προσπάθειες για καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 κινδυνεύουν να πέσουν στο κενό.

Ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι τα αφεντικά των αεροπορικών εταιρειών ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το αν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος.

Υπενθυμίζεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες συμφώνησαν το 2021 να στοχεύσουν σε καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 και τη σταδιακή μετάβαση στο Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο (SAF). Ωστόσο, εμφανίστηκαν ορισμένα εμπόδια στην απόφασή τους αυτή καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα με αεροδρόμια, κατασκευαστές, υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και εταιρείες ενέργειας.

«Δεν βλέπουμε τους άλλους να παίζουν το ρόλο τους. Στην πραγματικότητα, είναι πίσω από εκεί που πρέπει και κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση», είπε. «Όλοι έχουν δεσμευτεί γι΄αυτό, αρκεί να πληρώσουμε τον λογαριασμό. Και αυτό είναι απλώς απαράδεκτο».

«Θα πρέπει να επανεκτιμήσουμε τη δέσμευση για καθαρό μηδέν το 2050, επειδή απλώς δεν λαμβάνουμε την υποστήριξη που απαιτούν οι αεροπορικές εταιρείες», είπε.

«Αυτό που βλέπω τώρα είναι ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία που εκφράζεται από τους CEO των αεροπορικών εταιρειών ότι αναμένονται περισσότερα από τον κλάδο, κάτι που θα κοστίσει ακόμη περισσότερο από τις εκτιμήσεις που είχαμε».

«Δεν είναι πρόθεσή μας να επανεξετάσουμε επίσημα (τον στόχο)», είπε. «Αλλά δεν θα εκπλαγώ αν αρχίσουμε να λαμβάνουμε κλήσεις από αεροπορικές εταιρείες-μέλη για να εξετάσουμε ξανά αυτή τη δέσμευση, επειδή (αυτή) έγινε με βάση το ότι όλοι θα έπαιζαν τον ρόλο τους».

Ο Γουόλς απέρριψε επίσης έναν ενδιάμεσο στόχο των κυβερνήσεων για μείωση των εκπομπών κατά 5% έως το 2030 μέσω της χρήσης καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η IATA αντιτίθεται στους ενδιάμεσους στόχους, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετό Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο (SAF) διαθέσιμο μόνο για το 1% των σημερινών αναγκών σε καύσιμα.

Ο Γουόλς επέκρινε τις εταιρείες καυσίμων ως την «αιτία του προβλήματος», λέγοντας ότι έχουν αγνοήσει τις δικές τους υποσχέσεις για προμήθειες SAF.

«Πρέπει να αρχίσουν να παίζουν τον ρόλο τους», είπε, προσθέτοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα ξοδέψουν επιπλέον 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε καύσιμα φέτος λόγω των κυβερνητικών εντολών και των ευρύτερων δεσμεύσεων για τις εκπομπές άνθρακα.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα κάνουν επίσης απολογισμό των καθυστερήσεων στις παραδόσεις νέων αεροσκαφών, είπε ο Γουόλς.

Ομάδες που εκπροσωπούν την αεροδιαστημική βιομηχανία στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον δήλωσαν ότι οι κατασκευαστές παραμένουν προσηλωμένοι στην παροχή αποτελεσματικών νέων αεριωθούμενων αεροσκαφών, αλλά αντιμετωπίζουν επίμονα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Γουόλς κατηγόρησε επίσης τα αεροδρόμια και την αδιέξοδη προσπάθεια δύο δεκαετιών για τη μεταρρύθμιση του εναέριου χώρου στην Ευρώπη.

Η ACI Europe, η οποία εκπροσωπεί τα αεροδρόμια, δήλωσε ότι κάνουν «περισσότερο στο μερίδιο που τους αναλογεί» για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και κατηγόρησε την IATA ότι μεταθέτει την ευθύνη.

Πηγή: skai.gr

