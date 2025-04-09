Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων Λοράν Βοκιέ πρότεινε τον «εγκλεισμό» στο γαλλικό αρχιπέλαγος Σεν-Πιερ και Μικελόν των «επικίνδυνων» αλλοδαπών για τους οποίους υπάρχει εντολή να φύγουν από το γαλλικό έδαφος (OQTF), αλλά αρνούνται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

«Προτείνω οι επικίνδυνοι ξένοι με εντολή OQTF να κλείνονται σε ένα κέντρο κράτησης στο Σεν-Πιερ και Μικελόν (αρχιπέλαγος του βόρειου Ατλαντικού), εκτός του Εξαγώνου» (σ.σ. της μητροπολιτικής Γαλλίας), είπε ο βουλευτής σε συνέντευξη που παραχώρησε στο JDNEWS, μέσο ενημέρωσης που ανήκει στον συντηρητικό επιχειρηματία Βενσάν Μπολορέ.

«Θα είχαν μόνο μία εναλλακτική: είτε να πάνε στο Σεν-Πιερ και Μικελόν, είτε να επιστρέψουν στα σπίτια τους», εξήγησε ο Βοκιέ, υπενθυμίζοντας ότι αυτό το υπερπόντιο έδαφος δεν ανήκει στον Χώρο Σένγκεν και επομένως η επιστροφή των ανθρώπων αυτών στη Γαλλία θα ήταν «αδύνατη».

Σε αυτό το γαλλικό αρχιπέλαγος, που απέχει 4.000 χιλιόμετρα από τη Γαλλία, «η θερμοκρασία είναι κατά μέσο όρο 5 βαθμοί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 146 ημέρες βρέχει και χιονίζει. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα, όλοι θα το ξανασκεφτούν», πρόσθεσε.

Η πρόταση του Βοκιέ βρήκε αντίθετα σχεδόν όλα τα γαλλικά κόμματα.

Το Σεν-Πιερ και Μικελόν «είναι Γαλλία, δεν είναι φυλακή, ούτε κέντρο κράτησης» τόνισε ο υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών Μανουέλ Βαλς. «Σε κανένα γαλλικό έδαφος δεν αξίζει να το αντιμετωπίζουμε σαν τόπο εξορίας», συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι «η εξαναγκαστική εξορία ήταν η μέθοδος του αποικιοκράτη, όχι αιρετού της Δημοκρατίας. Η Νήσος του Διαβόλου (σ.σ. η διαβόητη ποινική αποικία στη γαλλική Γουιάνα) ήταν μακράν καλύτερη».

Η ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν αντέδρασε επίσης. «Η θέση των OQTF είναι στη χώρα τους, σίγουρα όχι σε ένα γαλλικό έδαφος. Οι κάτοικοι του Σεν-Πιερ και Μικελόν δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας», σχολίασε μέσω Χ.

Όσο για τον βουλευτή του αρχιπελάχους Στεφάν Λενορμάν, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την «περιφρόνηση» του Βοκιέ προς τους κατοίκους του αρχιπελάγους.

Πηγή: skai.gr

