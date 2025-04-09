Η Λωρίδα της Γάζας, όπου δεν επιτρέπεται πλέον η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, εξαιτίας του αποκλεισμού που επιβάλλουν οι αρχές του Ισραήλ, έχει μετατραπεί σε «τόπο θανάτου», κατήγγειλε χθες Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατηγορία που απέρριψε η ισραηλινή κυβέρνηση, κατά την οποία δεν υπάρχει «καμιά έλλειψη» βοήθειας.

«Εδώ και πάνω από έναν μήνα, ούτε μια σταγόνα βοήθειας δεν έχει μπει στη Γάζα. Ούτε τρόφιμα, ούτε καύσιμα, ούτε φάρμακα, ούτε εμπορικά αγαθά. Και καθώς η βοήθεια στέρεψε, οι κρουνοί της φρίκης άνοιξαν ξανά», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες, καταφερόμενος χωρίς περιστροφές εναντίον των ισραηλινών αρχών. «Η Γάζα έχει μετατραπεί σε πεδίο θανάτου — οι άμαχοι είναι παγιδευμένοι σε ατελείωτο κύκλο θανάτου».

«Δεν υπάρχει καμιά έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας», αντέτεινε μέσω X ο Όρεν Μαρμοστέιν, εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών. «Πάνω από 25.000 φορτηγά με βοήθεια» εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός και «η Χαμάς χρησιμοποίησε αυτή τη βοήθεια για να ανοικοδομήσει την πολεμική μηχανή της», πρόσθεσε κατηγορώντας τον Αντόνιο Γκουτέρες ότι επιδίδεται στη διάδοση «συκοφαντιών σε βάρος του Ισραήλ».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε ήδη απορρίψει τον ισχυρισμό πως υπάρχουν άφθονα τρόφιμα στη Λωρίδα της Γάζας, που προβάλλουν οι ισραηλινές αρχές, υπενθυμίζοντάς τους τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

«Ως δύναμη κατοχής, το Ισραήλ έχει αναμφίβολες υποχρεώσεις δυνάμει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Παραπέμποντας σε άρθρα των Συμβάσεων της Γενεύης, υπογράμμισε ειδικά την υποχρέωση της «δύναμης κατοχής» να εγγυάται τη διάθεση τροφής και ιατρικού υλικού στον πληθυσμό.

«Τίποτε από αυτά δεν γίνεται σήμερα», στηλίτευσε, απορρίπτοντας επίσης νέες ισραηλινές προτάσεις για τη βοήθεια.

«Οι νέοι ‘μηχανισμοί αδειών’ που προτάθηκαν από το Ισραήλ για την παροχή βοήθειας εγείρουν κίνδυνο περαιτέρω ελέγχου και σκληρού περιορισμού της βοήθειας ως την τελευταία θερμίδα και ως το τελευταίο γραμμάριο αλευριού», είπε.

«Επιτρέψτε μου να γίνω σαφής: δεν θα συμμετάσχουμε σε οποιοδήποτε σύστημα που δεν θα σέβεται πλήρως τις ανθρωπιστικές αρχές — την ανθρωπιά, την αμεροληψία, την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα», επέμεινε, ζητώντας εγγυήσεις για την «ανεμπόδιστη πρόσβαση» της βοήθειας.

Οι δηλώσεις του κ. Γκουτέρες αναφέρονται σε προτάσεις που έκαναν τις τελευταίες ημέρες οι ισραηλινές αρχές, τονίζοντας στον ΟΗΕ ότι εννοούν να κάνουν αυστηρότερους τους ελέγχους της βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης καταμέτρησης των θερμίδων που εισέρχονται στον παλαιστινιακό θύλακο, για να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό της Χαμάς, ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον οργανισμό.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε εξάλλου θορυβημένος για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.

«Ο τρέχων δρόμος οδηγεί σε αδιέξοδο, εντελώς αφόρητο από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου και της ιστορίας. Και ο κίνδυνος η Δυτική Όχθη να μεταμορφωθεί σε άλλη Γάζα κάνει την κατάσταση ακόμη χειρότερη», υπογράμμισε.

«Είναι καιρός να τερματιστεί η στέρηση της ανθρώπινης ιδιότητας, να προστατευθούν οι άμαχοι, να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, να υπάρξουν εγγυήσεις για τη διανομή βοήθειας που σώζει ζωές και να ανανεωθεί η κατάπαυση του πυρός», συμπλήρωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

