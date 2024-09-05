Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο ζητεί έρευνα για την αγορά του λογισμικού Pegasus

Ο κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ζήτησε χθες Τετάρτη να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα για την αγορά του λογισμικού υποκλοπής τηλεπικοινωνιών Pegasus έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων, εκτιμώντας πως πιθανόν χρησιμοποιήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση για να κατασκοπεύονται πολιτικοί της αντίπαλοι.

Τεχνολογικά εργαλεία κατασκοπείας, ιδίως λογισμικό υποκλοπής (spyware) όπως το προηγμένο σύστημα Pegasus (της ισραηλινής NSO) έχει αποκαλυφθεί επανειλημμένα την τελευταία δεκαετία πως χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση αντιπολιτευόμενων, δημοσιογράφων, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων, στην Κολομβία και σε παγκόσμια κλίμακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

