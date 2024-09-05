Τουλάχιστον 5 νεκροί Παλαιστίνιοι σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε σήμερα πως τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά στην Τούμπας, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σε επίθεση που επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον οχήματος στην Τούμπας», συνόψισε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε ανακοίνωσή της.

Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε από την πλευρά του μέσω Telegram ότι διεξήγαγε «τρία στοχευμένα πλήγματα εναντίον οπλισμένων τρομοκρατών που ήγειραν απειλή» για μέλη του.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν έφοδο στον καταυλισμό προσφύγων Φαράα, στην περιοχή της Τούμπας, όπου ακούστηκαν εκρήξεις, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε την 28η Αυγούστου ευρείας κλίμακας «αντιτρομοκρατική», κατ’ αυτόν, επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. Ανακοίνωσε το Σάββατο τον θάνατο μέλους του στην Τζενίν.

Σχεδόν 40 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 140 έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισε η επιχείρηση του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

