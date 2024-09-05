Διεθνής Αμνηστία: Το Ισραήλ πρέπει να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου

Πρέπει να αρχίσει να διενεργείται διεθνής έρευνα για «εγκλήματα πολέμου» από μέρους των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ για την «αδικαιολόγητη» καταστροφή ολόκληρων συνοικιών της Λωρίδας της Γάζας κατά μήκος των συνόρων με την ισραηλινή επικράτεια για να δημιουργήσουν ζώνη ασφαλείας, τονίζει σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Διεθνής Αμνηστία.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάνω από το 90% των κτιρίων μοιάζει να «καταστράφηκε η υπέστη σοβαρές ζημιές», όπως εξάλλου και το 59% των αγροτικών καλλιεργειών, το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 ως τον Μάιο του 2024 στη Λωρίδα της Γάζας, κατά μήκος ζώνης πλάτους 1 ως 1,8 χλμ., η οποία ξεκινά από το τείχος που τη χωρίζει από το ισραηλινό έδαφος. Οι καταστροφές συνολικά έχουν έκταση που φθάνει τα 58 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με άλλα λόγια το 16% του εδάφους του παλαιστινιακού θυλάκου, λογαριάζει η Αμνηστία.

Σε τέσσερις περιοχές όπου έκανε ενδελεχή έρευνα η ΜΚΟ, «κτίρια κατεδαφίστηκαν εσκεμμένα και συστηματικά» αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχό τους, χωρίς αυτό να οφείλεται σε μάχες με τη Χαμάς, τονίζει στην έκθεση που δημοσιοποιεί.

«Η ακατάπαυστη εκστρατεία καταστροφής που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός» στη Λωρίδα της Γάζας είναι «αδικαιολόγητη», υπογραμμίζει η Έρικα Γκεβάρα-Ρόσας, διευθύντρια ερευνών στη Διεθνή Αμνηστία. «Η δημιουργία της όποιας ‘ζώνης ασφαλείας’ δεν θα έπρεπε επ’ ουδενί να συνεπάγεται συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού», επιμένει.

Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει πως έθεσε ερωτήματα για το ζήτημα τον Ιούλιο στις ισραηλινές αρχές. Δεν είχε λάβει καμιά απάντηση δυο μήνες αργότερα.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στον θύλακο εκείνη την ημέρα, 97 συνεχίζουν ακόμη να κρατούνται στη Γάζα, πλην όμως 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ως τώρα τουλάχιστον 40.861 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, να προκληθεί ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή και να εκτοπιστεί σχεδόν το σύνολο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά, κατά τον ΟΗΕ.

Τον Αύγουστο, τα Ηνωμένα Έθνη εκτίμησαν πως χονδρικά τα δυο τρίτα των κτιρίων στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί ζημιές από την 7η Οκτωβρίου.

Σε ό,τι αφορά την «ουδέτερη ζώνη», η Διεθνής Αμνηστία επιμένει στο ότι «κανένας στρατιωτικός στόχος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις μαζικές και συστηματικές καταστροφές», κρίνοντας πως οφείλουν να γίνουν «αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

