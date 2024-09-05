ΠΟΥ: Αλματώδης αύξηση κρουσμάτων και θανάτων από χολέρα παγκοσμίως το 2023

Οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων εξαιτίας της χολέρας αυξήθηκαν πολύ το 2023, υπογράμμισε χθες Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο γενικός διευθυντής του οποίου Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους θύμισε πως τα ξεσπάσματα θα μπορούσαν να είχαν «αποφευχθεί» και πως πρόκειται για ασθένεια «εύκολο να θεραπευτεί».

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων χολέρας αυξήθηκε κατά 13% φθάνοντας τα 535.321, ενώ αυτός των θανάτων κατά 71% (4.000+) το 2023 σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με τις στατιστικές που δημοσιοποίησε ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Η χολέρα σκότωσε πάνω από τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους πάνω σε έναν χρόνο» ενώ πρόκειται για «ασθένεια που μπορεί να αποτραπεί και να θεραπευτεί εύκολα», επέμεινε ο Δρ. Τέντρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Χειρότερα, οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων είναι κατά πάσα πιθανότητα «υποτιμημένοι», τόνισε ο Φιλίπ Μπαρμποζά, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του ΠΟΥ για τη χολέρα και άλλες επιδημικές ασθένειες που προκαλούν οξείες διάρροιες. Εξήγησε πως αυτό οφείλεται στα διαγνωστικά κενά, καθώς η διαφορά δυνατοτήτων είναι χαώδης από χώρα σε χώρα.

Οι ένοπλες συρράξεις, η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόσιμου νερού και αποχέτευσης, η φτώχεια, η υπανάπτυξη πληθυσμού και ο εξαναγκαστικός εκτοπισμών λόγω ένοπλων συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών είναι οι παράγοντες που συνέβαλαν να αυξηθούν οι επιδημίες χολέρας το 2023, απαρίθμησε ο ΠΟΥ στην ανακοίνωσή του.

Η γεωγραφική κατανομή της χολέρας «μεταβλήθηκε αξιοσημείωτα» το 2023 σε σύγκριση με το 2022: σημειώθηκε μείωση 32% των κρουσμάτων στη Μέση Ανατολή και στην Ασία, αλλά αλματώδης αύξησή τους 125% στην Αφρική.

Το 2023 ήταν η πρώτη χρονιά που αναφέρθηκαν θάνατοι εξαιτίας χολέρας εκτός δομών υγείας («θάνατοι στην κοινότητα»), κάτι που πιστοποιεί «σοβαρά κενά στην πρόσβαση σε θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Το 2024, ο παγκόσμιος κίνδυνος να εκδηλωθούν επιδημίες χολέρας παραμένει «πολύ υψηλός»· 22 χώρες «αναφέρουν το τρέχον διάστημα ενεργές επιδημίες», σημείωσε ο Δρ. Τέντρος. Από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί πάνω από 342.000 κρούσματα και 2.400 θάνατοι.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ επανέλαβε την έκκλησή του να αυξηθεί η παραγωγή εμβολίων.

«Την περασμένη χρονιά παρήχθησαν περίπου 36 εκατομμύρια δόσεις, μόλις η μισή από την ποσότητα που έχουν ζητήσει 14 χώρες που πλήττονται από τον Οκτώβριο του 2022», συνόψισε ο Δρ. Τέντρος.

Υπενθυμίζοντας πως το τρέχον διάστημα «δεν υπάρχει παρά μόνο μια κατασκευάστρια εμβολίων κατά της χολέρας, η EuBiologics» (Νότια Κορέα), κάλεσε άλλες φαρμακευτικές βιομηχανίες «που σχεδιάζουν να εισέλθουν στην αγορά να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους».

Εξάλλου, παρότι ο εμβολιασμός είναι «σημαντικό εργαλείο», είναι «το πόσιμο νερό, η αποχέτευση και η υγιεινή» που αποτελούν «τις μόνες διαρκείς και μακροπρόθεσμες λύσεις», επέμεινε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Η χολέρα, που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού ή περιττωμάτων που περιέχουν το βακτήριο Vibrio cholerae, προκαλεί οξεία διάρροια κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέ

