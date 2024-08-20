FSB: Συνέλαβε στην Μόσχα επιστήμονα ύποπτο για προδοσία

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε στην Μόσχα έναν επιστήμονα ως ύποπτο για κρατική προδοσία.

Η FSB δεν κατονομάζει τον επιστήμονα, ο οποίος όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της πραγματοποιούσε κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών (DDoS) σε κρίσιμες υποδομές για λογαριασμό των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας αναφέρει ότι ο επιστήμονας είχε στείλει επίσης χρήματα στον ουκρανικό στρατό, όπως και ότι συγκέντρωνε πληροφορίες για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Ο ύποπτος έχει ομολογήσει, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεν είναι σαφές πότε έγινε η σύλληψη του. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα βίντεο με τη σύλληψη, όπως ισχυρίζονται, του επιστήμονα.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα να συλλαμβάνεται σε μια καλυμμένη με χιόνι πόλη, κάτι που υποδεικνύει ότι ο επιστήμονας ενδέχεται να έχει συλληφθεί πριν από καιρό.

Το Ostrorozhno Novosti, ένα κανάλι του Telegram που καλύπτει τη ρωσική πολιτική, αναγνώρισε τον επιστήμονα ως τον Αρτιόμ Χοροσίλοφ, έναν φυσικό, ο οποίος, όπως ανέφερε νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, συνελήφθη ως ύποπτος για την οργάνωση επιθέσεων DDoS τον Δεκέμβριο του 2023.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την εν λόγω αναφορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

