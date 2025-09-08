Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέβαλε νομοσχέδιο στο ρωσικό κοινοβούλιο για την απόσυρση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, μετέδωσε σήμερα το TASS.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την είδηση αυτή επικαλούμενο βάση δεδομένων του κοινοβουλίου.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Η «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας», που συνήφθη το 1987 και τέθηκε σε ισχύ το 1989, είναι μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποσκοπεί στην πρόληψη της κακομεταχείρισης σε κράτη μέλη του Συμβουλίου, μέσω τακτικών επισκέψεων σε χώρους κράτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος ηγεμόνας καταζητείται σε πάνω από 120 χώρες για εγκλήματα πολέμου, βάσει διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν τον Μάρτιο του 2023, κατηγορώντας τον για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απαγωγής εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει το ένταλμα ως «ανούσιο», αρνούμενο κατηγορηματικά ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά την εισβολή στην Ουκρανία.

